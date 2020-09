Se billedserie Forsiden af årskalenderen 2021 med Carole Bergh og 11 andre stærke kvinder, som på den ene eller anden måde har haft cancer inde på livet. Alle indtægter fra salget går til Knæk Cancer 2020. Foto: Christina Rex

Send til din ven. X Artiklen: 12 stærke kvinder smider det meste for en god sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

12 stærke kvinder smider det meste for en god sag

England har Helen Mirren, men vi har Carole Bergh. Sidstnævnte har søsat projektet Calendar Girls Denmark, der støtter Knæk Cancer 2020

Lokalavisen Frederikssund - 12. september 2020 kl. 07:33 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I december 2004 overlevede Carole Bergh og hendes familie med nød og næppe Tsunamien i Thailand. Efterfølgende mistede hun sine to søstre til cancer, sin far havde hun allerede mistet i 1996. Han døde også af cancer.

Disse tragiske hændelser blev skelsættende for hende. Tsunamien gjorde, at hun i dag er meget bevidst om at leve i nuet, og at få det bedste ud af hver eneste dag. Samtidig er hun fast besluttet på, at hun vil gøre en indsats for at bekæmpe cancer, som hver dag koster 44 danskere livet.

Faktisk var det hjemme i sofaen på matriklen i Jægerspris, Carole Bergh tilfældigt faldt over filmen Calendar Girls med Helen Mirren i hovedrollen.

Filmen bygger på en sand historie om en gruppe midaldrende kvinder, der producerede en årskalender med intime billeder som led i et velgørenhedsarrangement.

Men ikke nok med at Carole Bergh var vild med filmen, den satte også nogle tanker i gang hos hende.

"Filmen ramte mig. Jeg savner min familie, og at kunne ringe til min søster Monique i Frankrig. Hvis jeg havde mine 'blues', kunne jeg altid lige ringe og tale fransk med hende. Det sprog er som smør i mine ører," fortæller Carole Bergh, som er fransktalende canadier.

Inspireret af filmen luftede hun ideen for sin mand om, at hun ville lave en indsamling til Knæk Cancer 2020 med en kalender.

"Jeg ville også finde nogle skønne, modne kvinder i alderen halvtreds plus, som havde mistet et familiemedlem til cancer, eller som selv havde oplevet sygdommen på egen krop. Min mand svarede, at så længe han ikke skulle smide tøjet, syntes han, det var en god idé." Carole Bergh griner.

"Så måtte jeg starte fra en ende af. Jeg har aldrig lavet noget tilsvarende i mit liv. Netværk har aldrig rigtig været mig, jeg er måske for privat. Jeg bruger heller ikke Facebook ret meget, men nu var jeg nødt til at lave et opslag på min væg, hvor folk, der havde mistet et familiemedlem til cancer, kunne like med et hjerte. Det var der mange som gjorde. Og nogle af kvinderne ramte målgruppen for min idé med at lave en kalender. Så jeg skrev til dem efterfølgende, og spurgte om de ville være med. Flere takkede imidlertid nej. De skrev, at de syntes det var en god idé, men at det var for grænseoverskridende for dem, at skulle medvirke halvnøgne i en kalender."

Alligevel spredte ideen sig som ringe i vandet. Og efter et stykke tid havde Carole Bergh fundet 11 kvinder, som ville være med. Med sig selv var hun oppe på 12. Med andre ord var der en kvinde til at portrættere hver måned i året.

"Jeg har to agendaer med dette projekt. Først og fremmest ønsker jeg at være med til at støtte kampen mod kræft. Men jeg vil også gerne slå et slag for, at selvom man mangler et bryst, kan man stadig være smuk. I kalenderen har vi hele palletten, vi er alle slags kvinder repræsenteret, som er smukke på hver vores måde."

Stor støtte til projektet De modige kvinders 2021 kalender koster 175 kroner. Endnu har Carole Bergh og de øvrige kvinder kun set billederne til kalenderen på computeren, men i uge 39 lander de 1000 kalendere hjemme hos Carole Bergh, for herefter at blive pakket ind enkeltvis med cellofan og et rødt hjerte.

"Man kan købe kalenderen ved at skrive til mig i Facebook gruppen Calendar Girls Denmark - Knæk Cancer 2020. Men vi kommer også til at være i Sillebroen i Frederikssund, ved SuperBrugsen i Jægerspris og flere andre steder i lokalområdet den 2. oktober, hvor folk kan købe vores kalender. Alle pengene går til Knæk Cancer," understreger Carole Bergh. Hun tilføjer, at kvinderne hver især har doneret penge til produktionen, så de kunne betale trykkeriet.

"Jeg har fået en rigtig god aftale med Grafisk Trykcenter i Esbjerg, som delvist er sponsoreret af LaserTryk.dk, som gav mig en god pris på grund af projektets formål. Jeg fandt en fantastisk fotograf i Ølstykke, Christina Rex, som støtter projektet 100 procent. Frisørerne Anne-Marie Mikkelsen fra Solrød og Gitte Ask fra Lynge donerede deres timer på at sætte hår, inden vi skulle fotograferes, og Clinique La Vie i Ølstykke sagde også ja til at lægge make-up på os."

Carole Bergh drikker en tår af teen fra koppen foran hende på spisebordet, hun lyder taknemmelig, da hun siger:

"Det har været utroligt med al den støtte projektet har mødt fra mange sider. Det er gået lynhurtigt, og på nuværende tidspunkt, inden kalenderen overhovedet er kommet fra trykkeriet, er der kommet over 36.000 kroner ind. Hvis vi sælger samtlige kalendere, ender vi på 175.000 kroner til Knæk Cancer."