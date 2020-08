Collage created using TurboCollage software from www.TurboCollage.com

100 kunstnere i fælles fremstød

Gennem 12 år har foreningen Kunstrunden Nordsjælland arrangeret åbne døre, fællesudstillinger, Mini-runder samt været netværk for en lang række professionelle og aktive kunstnere.

For mange er Kunstrunden en tradition og en anledning til en tur rundt i det nordsjællandske landskab for at besøge nogle af de kunstnere og kunsthåndværkere, der deltager i årets kunstrunde.