100-året fejres: Foredrag om genforening

I foråret 2020 var det 100 år siden at afstemningerne i de to nordslesvigske zoner blev afviklet og Genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland fandt sted - symboliseret ved kongens ridt gennem æresporten og over grænsen 10. juli 1920.

Det virker imidlertid som om Genforeningen bliver opfattet - og formidlet - som en naturlighed; som om at det ikke kunne være endt anderledes end at Danmark ville få (noget af) det tabte land tilbage.

Simon Kratholm Ankjærgaards foredrag vil vise, at det ikke forholdt sig sådan. Der var ikke noget naturgivet over Genforeningen, da krigen sluttede og Danmark og de dansksindede pludselig fik et rum at handle i. Simon Kratholm Ankjærgaard fortæller, hvorfor og hvordan Genforeningen fandt sted.