Se billedserie Malika Baladi fra Frederikssund er medforfatter til en ny bog om, hvor vigtigt det er at tage de daglige pauser. Foto: AL

- Nu gør jeg lige noget godt for mig selv

Malika Baladi fra Frederikssund er medforfatter til en bog om, hvor vigtigt det er at tage de daglige pauser, som de fleste af os er tilbøjelige til at springe over

Lokalavisen Frederikssund - 26. februar 2020

Mærk efter! Tag en pude og et tæppe og læg dig på gulvet og mærk roen og dit åndedræt.

Det lyder jo meget godt, men er måske ikke lige det, de fleste føler, at de har tid til i en hverdag med arbejde og pligter. Stress er udbredt, og det kan være svært at presse en lille rolig stund liggende på en yogamåtte ind i programmet.

"Mange siger, at de ikke har tid nok. Men jeg siger, vi har ikke andet. Det er bare et spørgsmål om, at blive bevidst om, hvordan vi prioriterer vores tid," siger Malika Baladi.

Hun er netop udkommet med bogen 'Lev restorativt med yoga, pauser og ro'. Og som for at understrege sin pointe rejser hun sig to gange under interviewet og lægger sig på en hynde på gulvet med et par puder som støtte til kroppen og med lukkede øjne. Sådan ser det ud, når en travl person stempler ud midt i hverdagen og giver sig tid til at finde balancen mellem aktivitet og rolig væren.

Pause i skumringstimen Bogen har Malika Baladi skrevet i samarbejde med sin kollega, Kirstine Stenvad, der lige som hun selv har været grebet af yoga gennem mange år.

"Vi mødtes for ca. ti år siden på kurser i restorativ yoga, som vi begge er meget passioneret omkring, og da jeg delte ideen om at skrive bogen, var hun med på ideen med det samme," siger Malika Baladi, der er medindehaver af Niyama Yoga i Frederikssund.

Bogen om restorativ yoga er bygget op som en invitation. Den fortæller, hvad restorativ yoga er og hvad den særlige yogaform kan i forhold til at give ro og overskud i hverdagen. Det gør den ved hjælp af fakta, anekdoter, sagn, yogastillinger, madopskrifter og lydfiler, som man kan downloade.

"Alle har brug for pauser. Det er ikke mere indviklet end det. Men vi er blevet så vant til at gøre noget hele tiden og drøne rundt til en masse forskellige aktiviteter i hverdagen. Derfor synes vi, at det er svært at få taget den lille pause, der skal til. Men det handler måske bare om at sidde i ti minutter i skumringstimen med lukkede øjne," siger hun.

Svært at slappe af Restorativ yoga drejer sig om at slappe helt af og dermed at blive bevidst om, hvad der sker indeni. Den foregår liggende på yogamåtten på gulvet, så kroppen er i fuldkommen hvile. Når vi trækker stikket og slapper af på den måde, arbejder vi ifølge Malika Baladi med at give nervesystemet ro. Åndedrættet bliver mere afslappet og roligt, og på sigt vil gevinsterne være bedre fordøjelse, søvn og mere overskud og glæde.

"Vi skal ikke strække musklerne eller i det hele taget bruge musklerne under restorativ yoga. Vi skal slappe af, og folk er generelt meget overraskede over, hvor svært det er at slappe af, for vi er vant til at foretage os tusind ting på en gang og være effektive dagen igennem. Oveni det hele skal vi lige se, hvor mange likes, vi får på sociale medier, eller vi kvinder læser dameblade, der giver os en snert af depression over, at vores mand, sexliv, garderobe og hjem ikke er tjekket nok. Selv når vi holder ferie er vi i gang med at præstere," siger hun.

Se, hvad der sker Budskabet i restorativ yoga er lige det modsatte af effektivitet, travlhed og produktivitet. Faktisk opsætter forfatterne til bogen helt bevidst ingen mål, som skal nås. De opfordrer f.eks. læseren til 'måske' at lægge sig på ryggen og trække vejret eller til 'måske' at gå kroppen igennem kropsdel for kropsdel og mærke hvordan den føles netop nu.

"I restorativ yoga skal du ikke opnå noget som helst. Men for at lykkes med at sætte tempoet ned, skal du finde et tidspunkt, hvor du vælger at gøre noget godt for dig selv. Vi introducerer en række små øvelser. Vi pådutter ikke nogen noget, for der findes ikke noget ultimativt svar. Vi opfordrer bare til, at man giver tid, mærker efter og ser, hvad der så sker," slutter Malika Baladi.