Kenneth Borup, Lomax. Foto: Pr

Send til din ven. X Artiklen: Frederikssund-virksomhed leverer danskerne hjemmekontorer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederikssund-virksomhed leverer danskerne hjemmekontorer

Lokalavisen Frederikssund - 18. marts 2020 kl. 07:33 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Makulatorer, kontorstole, skærme - og en hylens masse håndsprit.

Sådan lyder en række af de bestillinger, danske virksomheder i stor stil har smidt afsted mod Frederikssund-virksomheden Lomax, der leverer kontorudstyr til erhvervslivet.

"Vi kan selvfølgelig mærke, at halvdelen af landets lønmodtagere er sendt hjem. Det betyder noget for, hvor mange varer vi sælger til dem. Omvendt opvejes det af, at der lige nu bliver oprettet rigtig mange hjemmearbejdspladser, hvor der er behov for mere udstyr for at kunne arbejde hjemmefra i en længere periode. Blandt andet bliver der solgt en del makulatorer, fordi virksomhederne også er bevidst om, at man skal overholde data-beskyttelsesreglerne, når man arbejder hjemmefra," siger Kenneth Borup til Lokalavisen.

Lomax sælger også til private, men virksomhederne udgør 95 procent af kundegrundlaget:

"Fælles for indkøbene er, at håndsprit er blevet det nye guld. Der har vi været i den situation, at der har været en del på lager hos os, og vi får snart nye forsyninger igen," siger Kenneth Borup.

Det er dog ikke blot virksomhedens kunder, der i stort tal har sendt medarbejderne hjem for at arbejde. Det samme har Lomax selv gjort.

"Vi har kun 10 procent af de ansatte, der møder på arbejde her, og det er næsten udelukkende logistiske medarbejdere, der skal ekspedere ordrerne. Alle andre er hjemme for at arbejde. Og så har vi indført et meget stramt holdskifte, så vi undgår, at der er ret mange på arbejde på samme tidspunkt," fortæller Kenneth Borup.