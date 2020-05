Lokalplan 60 vil muliggøre, at den tidligere gård Liselund, Strædet 1 i Ganløse, kan udstykkes og sælges og anvendes til en bred vifte af formål, blandt andet boliger, liberalt erhverv, institution og forenings- og fritidsformål. Arkivfoto

Virtuelt borgermøde om lokalplan for Liselund

Borgerne skal en tur bag skærmen for at fremføre deres holdninger til "lokalplan 60" for Liselund i Ganløse

Lokalavisen Egedal - 30. maj 2020

Mandag den 15. juni afholdes et virtuelt borgermøde om "Lokalplan 60" for Liselund i Ganløse.

På mødet vil Egedal Kommune præsentere indholdet af forslaget til ny lokalplan og borgere kan stille spørgsmål via mail eller på facebook.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at lukke Liselund for at flytte klubben over til lokaler på Ganløse Skole blandt andet, pga. bygningerne på Liselunds dårlige stand.

Planforslaget er i høring fra den 29. maj til og med den 10. juli.

Lokalplan 60 vil muliggøre, at den tidligere gård Liselund, Strædet 1 i Ganløse, kan udstykkes og sælges og anvendes til en bred vifte af formål, blandt andet boliger, liberalt erhverv, institution og forenings- og fritidsformål.

Lokalplanen sikrer, at ejendommens væsentligste bevaringsværdier fastholdes, herunder den firelængede gårdstruktur, stuehuset og den åbne forhave, men giver samtidigt mulighed for, at de tidligere driftsbygninger kan nedrives og erstattes af en lignende trelænget bebyggelse.

Der er lavet en screening af planens påvirkning af miljøet, der viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget

Mødet afholdes virtuelt fordi, der i planlægningsøjeblikket endnu ikke kendes kommende gældende retningslinjer for større forsamlinger i forhold til Corona.

Det virtuelle borgermøde mandag den 15. juni holdes fra kl. 19.00 til 20.30. Man kan se mødet på www.egedalkommune.dk eller på Egedal Kommunes facebook-side.