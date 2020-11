Kom til borgermøde over nettet 17. november, lyder opfordringen fra Novafos. Arkivfoto.

Virtuelt borgermøde om Stenløse Å kræver tilmelding

Novafos inviterer borgerne til debat over nettet den 17. november

Lokalavisen Egedal - 09. november 2020 kl. 12:21 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der er lagt op til et virtuelt borgermøde om Stenløse Å tirsdag den 17. november. Et møde, man skal tilmelde sig på forhånd for at være med.

Det oplyser Novafos nu. Som tidligere omtalt kan man på mødet høre nærmere om mulighederne for at løse udfordringerne med oversvømmelser og dårligt vandmiljø.

Borgere i Egedal Kommune er inviterede, og mødet holdes fra klokken 17-18.30, men på grund af situationen med Covid-19 foregår det over nettet.

For at deltage skal man tilmelde sig mødet på forhånd. Det gør man ved at klikke på dette link og registrere sig med navn og e-mailadresse: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/a7xesoyjcu Der er tilmeldingsfrist tirsdag den 17. november klokken 12.

Herefter får alle tilmeldte et link til det virtuelle møde. Linket bliver sendt til den email-adresse, man har angivet.

På informationsmødet vil Novafos gennemgå problemstillingen i Stenløse by og præsentere de fire løsningsforslag, som fremgår af den reviderede miljøkonsekvensrapport, som Novafos afleverede til Egedal Kommune i slutningen af september.

Formålet med informationsmødet er at informere om projektet og dele den viden, der foreligger på nuværende tidspunkt.

Egedal Kommune deltager på informationsmødet og vil informere om den kommende proces i forbindelse med myndighedsbehandlingen i kommunen, blandt andet den kommende høring.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål skriftligt via en chatfunktion under det virtuelle møde.