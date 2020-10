Se billedserie Gratis mundbind ved en række forlystelser samt brugen af Tivolis app,der forebygger kødannelse ved den populære forlystelse 'Det hjemsøgte' skal gøre det sikkert at gå i Tivoli.

Vind Tivoli-billetter og turpas

Lokalavisen og Tivoli sætter 2X4 billetter og turpas på højkant. For at deltage i konkurrencen skal du blot skrive dit navn i kommentarfeltet under artiklen på vores hjemmeside

Lokalavisen Egedal - 02. oktober 2020 kl. 18:30 Kontakt redaktionen

Når Tivoli for 15. gang tager hul på Danmarks største Halloween event bliver det bl.a. med nye scenografier, forestillinger og hele 21.825 nyhøstede græskar. Blandt årets nyhederne bliver Kirkegården med omvandrende levende døde i området de Hængende Haver på kanten af Tivoli Søen. Halloween i Tivoli finder sted fra 9. oktober til 1. november og følger alle covid-19 restriktioner og anbefalinger, så gæsterne og medarbejderne er sikret en tryg oplevelse.

Blandt gæstemagneterne i år forventes det, at området med de Hængende Haver fra 1955, som forvandles til et scary-område med kirkegårdstema trækker stikket hjem blandt gæster med hang til gys sammen med Det Hjemsøgte scaryhouse.

Programmet tæller udover forlystelserne også DM i kæmpegræskar, udskæring af Danmarks største græskar, børneforestillinger samt Monsters Night Out optog mm. Forlystelserne og restauranterne er åbne og suppleres af knap 35 boder med alt fra vanter, scary-kostumer til lune retter.

Pressechef i Tivoli Torben Plank siger om dette års Halloween:

"For 15. gang åbner vi portene for Halloween, der i år byder på maser af nye scenografier og oplevelser til alle aldersgrupper. Vores erfaring er at vores gæster over sommeren er blevet verdensmestre i at holde afstand og vise hensyn og vi følger naturligvis alle covid-19 anbefalingerne til punkt og prikke. Vi udleverer fortsat gratis mundbind til ture i de vilde forlystelser samt i det Hjemsøgte scary-house "

DM i kæmpegræskar 10 oktober For 13. gang afholdes DM i Kæmpegræskar i Tivoli, og konkurrencen foregår foran Nimb, der finder sted lørdag 10. oktober klokken 11:30. Sidste år blev det Jens Peder Skønager fra Ribe, der vandt med et græskar på 446,3 kilo. Vejret i år har været godt, så meldingerne fra græskar-deltagerne er, at de har ambitioner om at slå Danmarksrekorden på 589,4 sat i 2018.

Ny Tivoli APP betyder ingen fysisk kø før besøg i scaryhouse

Alle forlystelserne er åbne under halloween, og igen i år er der forlystelser, som kun er åbne under Halloween i Tivoli. Som fx Det Hjemsøgte område i Skærsilden under Rutschebanen, hvor skuespillere optræder som uhyggelige karakterer i de mørke gange. Gæsterne skal være 12 år for at komme indenfor, samt iført mundbind pga. Covid-19. Det er ikke et sted for gæster med svage nerver. Gæsterne behøver i øvrigt ikke at stå i fysisk kø foran Det Hjemsøgte, da de via Tivoli APP bestiller tid og kaldes ind så de kun skal vente kort tid.

Danmarks største græskar udskæres og tændes Allehelgensaften

I anledning af Allehelgensaften bliver Danmarks største græskar udhulet og forvandlet til et scary-lysende kunstværk af dansk-amerikanske Malik Mabe, der er fløjet ind til lejligheden. Gæsterne kan på tætteste hold se ham arbejde med kædesav, kniv og skraber og følge græskarrets forvandling. Temaet er scary. På Allehelgensaften bliver de største græskar vist frem med lys i. Udskæringerne foregår foran Nimb og begynder klokken 11:00 den 30. oktober og fortsætter den 31. oktober.

For de mindste Rasmus Klump, Græskarmanden og Flora optræder fro de mindste på Plænen, hvor der er hele forskellige forestillinger: Pandekageskurken og forestillingen: "Slik eller ballade". Der bliver hver dag spillet 4 forestillinger på Plænen og instruktøren bag forestillingerne er Susanne Breuning.

Monsters Night Out optog med 200 monstre 24. oktober

24. oktober går det løs med ca. 200 monstre i Haven, når Monsters Night Out i to optog indtager Tivoli. De gennemført udklædte monstre med sår, hugtænder og bloddryppende effekter kommer for at teste scary områderne i Tivoli. De møder op foran Hovedindgangen til Tivoli kl. 18.30, for derefter at give sig i kast med Havens forlystelser, til skøn skræk og glæde for de øvrige gæster, der får en ekstra oplevelse.

Scary shop-amok i Halloween-boder

Både børn og voksne synes, det er sjovt og lidt uhyggeligt at på opdagelse blandt de mange Halloween-boder, hvor der er blodige godter, kravlende monstre og alt, man kan ønske sig til en gennemført Halloween-udklædning. Churros-fans kan se frem til, at der at der nu både er Churroria i Smøgen og ny churrosbod i Kinaområdet. Hos Vaffelbageriet langes der lune vafler over disken, og hos Gemyse kan man lune sig både på bålfadene i den lille Gemyse-have eller på varm æble-gløgg i drivhuset.

Tivolis tiltag til en sikker oplevelse og andre forholdsregler som følge af COVID-19 findes her: https://www.tivoli.dk/da/praktisk/pas+paa+hinanden

Fun Facts om Halloween i Tivoli

Der sælges ca. 1386 meter candyfloss (3466 stk.) svarende til 22 gange Det gyldne Tårn´s højde

Der sælges 30.328 kopper kaffe og sættes de oven på hinanden rammer de en højde 10 km

Hvis Tivoli stabler samtlige solgte franske hotdog ovenpå hinanden ville de nå højere op end Burj Khalifa (Dubai, verdens højeste bygning på 828 meter)

Der sælges mere end 500 kopper kakao med flødeskum, hvilket svarer til 11998 kopper

Der skæres mere end 30.024 skiver flæskesteg i hånden alene til flæskestegssandwich

Der bruges mere end 35 kilo majs til at poppe popcorn til gæsterne

Der håndsteges mere end 2.555 frikadeller

Der pyntes med 21.825 forskellige græskar i Tivoli til en skønnet vægt på i alt 64.995,00 kilo

Der er i alt 10.700 planter til Halloween (stauder, græsser, krydderurter, grøntsager mm)

Beplantede tage i alt 205 m2

Der er i alt 1900 halmballer placeret i Tivoli omkring Plænen