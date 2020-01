Søagerskolen lukker efter alt at dømme helt ned i år i stedet for som ventet i 2021. Foto: Kenn Thomsen

Vil lukke skole før planlagt

Lokalavisen Egedal - 31. januar 2020 kl. 09:17 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skrumpende antal elever og lærere på Søagerskolen i Smørum kan efter alt at dømme godt indstille sig på, at de efter sommerferien skal gå på boesagerskolen i stedet.

Skoleledelsen ønsker nemlig at fremrykke lukningen af Søagerskolen med et år, så den i stedet for at lukke i sommeren 2021, for sidste gang lægger lokaler til skoleundervisning denne sommer.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende møde i Skoleudvalget, hvor administrationen ligeledes indstiller til politikerne "At det godkendes, at resterende skoleaktiviteter på afdeling

Søagerskolen flyttes til afdeling Boesagerskolen fra skolestart august 2020."

Byrådet besluttede i januar 2019, at Søagerskolen skulle lukkes pr. august 2021, og at indskolingen inkl. SFO skulle flytte til Boesagerskolen i august 2019. Der bliver således ikke indskrevet flere nye 0. klasser på Søagerskolen.

Godkender politikerne ønsket om at fremrykke lukningen, betyder de samtidig, at investeringer på Boesagerskolen fremrykkes til i år i stedet for næste år.

Åbenlys årsag

Ifølge skoleleder Dorte Baun er der én åbenlys årsag til, at lukningen bør fremrykkes:

"Vores fornemmeste opgave er at sikre en god skolegang for eleverne. Og vi ser ind i et skoleår, hvor vi med kun ni klasser på Søagerskolen kan forvente, at kvaliteten falder, blandt andet fordi flere elever vil opleve flere lærerskift, som vi jo ved har stor betydning for den gode skolegang," siger hun til Lokalavisen.

I det forgangne år har flere lærere "pendlet" og fungeret som lærere på både Søager- og Boesagerskolen:

"Og de har gjort et godt stykke arbejde. Men man kommer ikke uden om, at det betyder noget for eleverne, at de voksne kun er er der nogle gange. Det betyder også noget for lærerne, at deres arbejdsdag bliver afbrudt og styres af, at de skal være på to lokationer," siger Dorte Baun.

Opbakning fra bestyrelse

Fra den lokale skolebestyrelse er der da også opbakning til at fremrykke lukningen

"Skolelederen har foretaget en faglig vurdering, og præsenteret den for både forældre- og medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen," lyder det fra formand for skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum, Ane Plougman Hag, der fortsætter:

"Der er altid mange følelser involveret i en skolelukning. Men bestyrelsen bakker op om, at det er den bedste løsning."

"Vi vil meget gerne sikre stabilitet og trivsel for eleverne. Det gør vi bedst ved at sikre, at vi har de samme lærere rundt om eleverne, og at de undgår lærerskift. Nu kan vi flytte klasserne som samlede klasser Så for at stille eleverne på Søagerskolen lige med eleverne på Boesagerskolen og for at skabe den bedste skole for både børn og medarbejdere, anbefaler vi, at man rykker allerede til august i stedet for at vente et år,. siger Ane Plougman Hag til Lokalavisen.