Se billedserie Så er der tændt op i bålet, hvor opgaven går ud på at brænde snoren over med maks tre tændstikker. Fotos: KT

Vi har lejrbål her: Spejder-fest i 29 timer

De fik sejlet i kano, lært at binde et spejder-knob og spist mad over bål. 22 lokale børn i alderen 8 til 11 år havde to herlige dage på Spejderengen i Ølstykke, hvor de var på "spejderskole" hos DDS Ølstykke-spejderne - Erik Harefod Gruppe

Lokalavisen Egedal - 05. august 2020

Tjikkerlikker, tjikkerlikker - tjauv, tjauv, tjauv.

Det klassiske spejderåb manglede godt nok, men ellers var de velkendte dyder fundet frem, da DDS Ølstykke-spejderne - Erik Harefod Gruppe tirsdag og onsdag bød på "spejderskole" på Spejderengen i Ølstykke.

22 børn i alderen 8 til 11 børn takkede ja til det gratis kommunale sommertilbud om at blive spejder for en dag, og selvom de sjove og hårde strabadser stod på i alt 29 timer, så var spejder-udfordringerne en vaskeægte sommer-fuldtræffer.

"Det var super sjovt at være med til, og vi vil helt sikkert tage hjem og fortælle vores forældre, at vi gerne vil gå til spejder. Vi vil også gerne deltage i det her til næste år," lød det fra 10-årige Karla Ehlers fra Ølstykke og 9-årige Viktor Christiansen fra Ølstykke.

Spejdergerningen er med andre ord kommet under huden på de to børn.

"Det har været sjovt at sejle i kano, men vi har lavet så mange sjove ting. Det var også fedt at lære et spejder-knob og bruge kniv. Derudover har vi lært nogle andre at kende, så det har været en stor oplevelse," sagde Viktor Christiansen og Karla Ehlers, da Lokalavisen Egedal var på visit onsdag formiddag, hvor deltagerne gav den gas med forskellige opgaver på tværs af patruljer.

Givet den en skalle Nogle skulle tænde bål, hvor de samtidig skulle brænde snoren over ved hjælp af maks tre tændstikker, andre skulle prøve kræfter med et klassisk spejder-knob, mens en tredje patrulje skulle samarbejde om en flaske-øvelse.

Derudover kom en række fælles-aktiviteter som dagløb, madlavning over bål og lejrbål, hvor forældrene endda var inviteret, inden børnene skulle tilbringe natten i telt.

Med på sidelinjen som planlægger og underviser var den lokale DDS-spejdergruppeleder Leif Tomasson, der har været med i flere år.

"De unge mennesker har virkelig givet den en skalle og været positive. Kun fem ud af de 22 deltagere går til spejder til daglig, så de andre har været lidt på bar bund, men de er gået til de forskellige opgaver med oprejst pande. Det har været en fornøjelse," siger Leif Tomasson, som glæder sig over, at "spejderskolen" er tilbage efter tre års pause.

"Vi har ikke afviklet arrangementet siden 2016, fordi vi har været optaget af store sommerlejre, men tidligere var det en fast begivenhed. Det vil vi gerne vende tilbage til, så årets spejderlejr er et skridt i den retning," siger Leif Tomasson.

Corona-fokus Selvom corona-tiden har medført en masse ubesvarede spørgsmål, så var den lokale gruppeleder ret overbevist om gennemførelsen af årets "skole" under Egedal Kommunes store sommerferie-program.

"Det blev lagt ud tilbage i maj, og der har været pæn interesse for at komme herned. Vi har også haft en venteliste, så det siger lidt om, at spejdergeringen er populær," siger Leif Tomasson, der understreger, at man har haft et stort corona-fokus på spejderskolen.

"Vi har sovet hoved mod fod, og toiletterne har været delt op i patruljerne. Derudover har vi brugt håndsprit og holdt afstand i det omfang, som det har været muligt, så vi har været meget opmærksomme på det," siger Leif Tomasson.