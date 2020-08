Et arresthus med plads til cirka 240 arrestanter er på vej til Egedal og Kildedal Nord-området, men først skal kommunen og Kriminalforsorgen blive enige om prisen. Foto: Kriminalforsorgen

Send til din ven. X Artiklen: Venter lidt med arresthus-forhandlinger: Først skal prisen på Kildedal-grunden findes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venter lidt med arresthus-forhandlinger: Først skal prisen på Kildedal-grunden findes

Egedal Kommune og Kriminalforsorgen afventer flere pris-vurderinger på arealet i Kildedal Nord, hvor arresthuset er i spil. Borgmester Karsten Søndergaard slår dog fast, at kommunen ikke kommer til at "forære" grunden væk til underpris

Lokalavisen Egedal - 20. august 2020 kl. 16:07 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forhandlingerne mellem Egedal Kommune og Kriminalforsorgen om det mulige arresthus i Kildedal Nord går nu ind i en mere konkret fase, hvor der skal opnås enighed om en pris for arealet.

Derfor er to ejendomsmæglere, som parterne i fællesskab har fundet frem til, i fuld gang med at fremlægge en markeds-prisvurdering, ligesom Kriminalforsorgen vil indhente en selvstændig og supplerende vurdering af markedsprisen for grundstykket.

"Lige nu er status, at vi afventer en pris-vurdering på grunden. Den skulle vi gerne have på plads om en måneds tid," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard.

I slutningen af juni nikkede et flertal i Egedal Byråd ja til, at kommunen kunne gå i realitetsforhandlinger med Kriminalforsorgen om alt fra placering til udformning, men fokus ligger først og fremmest på pris-vurderingen.

"De ting må komme i anden række. Vi skal først kende prisen på grunden. Når det er på plads, så kan vi sætte os ved forhandlingsbordet, og hvis vi ikke er enige om prisen, så er der ikke grund til at tale videre om placering og udformning," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.

Netop prisen er en varm kartoffel i debatten om Egedals arresthus-projekt.

70 mio. kr. er nævnt Flere borgere og enkelte politikere har efterlyst beregninger og konkrete tal i forhold til Kildedal-grundens værdi. Blandt dem er byrådsmedlem Ulrik John Nielsen.

"Hvis vi ender med en salgspris på cirka 70 mio. kr., som der har været nævnt, så er det efter min mening alt for lidt. Jeg mener, at jorden er mere værd. Vi sælger byggegrunde i vores kommune, der er langt dyrere, men som har en dårligere beliggenhed," lyder det fra Ulrik John Nielsen fra "Lokallisten Ny Egedal", som på det kommende byrådsmøde har fremsat et punkt, hvor man ønsker konkrete beregninger på, hvad det vil sige at sælge grunden til Kriminalforsorgen i forhold til at sælge til boliger og blandet erhverv.

"Vi ønsker at se nogle konkrete beregninger - både på den korte og lange bane," siger Ulrik John Nielsen.

Borgmester Karsten Søndergaard vil gerne slå fast én gang for alle, at Egedal Kommune ikke kommer til at sælge til underpris.

"Jeg vil ikke forhandle grundsalg gennem medierne, men jeg vil gerne gøre det helt klart, at vi ikke kommer til at forære grunden væk. For os er det naturligvis altafgørende, at vi sælger til den pris, som arealet er værd og bliver vurderet til. Vi går efter en markedspris, og vi har også i vores hensigtserklæring skrevet ind, at arealet skal vurderes ud fra salg til boliger og erhverv," siger han og forholder sig til det nævnte beløb på 70 mio. kr.

Pris er ikke et argument "Det er netop en underpris, fordi det "kun" er den offentlige ejendomsvurdering. Alle som har prøvet at sælge hus ved, at den offentlige ejendomsvurdering typisk ligger langt under handelsprisen," siger Karsten Søndergaard.

Han ærgrer sig over, at debatten har fået et ekstra fokus på prisen.

"Modstanderne af et arresthus kan ikke bruge prisen som argument, for vi kommer ikke til at sælge for billigt. Det må vi for det første ikke, og vi skal selvfølgelig sælge til markedsprisen. Samtidig skal man huske på, at byrådet i sidste ende skal godkende en købsaftale, og vi er selvfølgelig interesseret i at få flest mulige penge til kommunen" lyder det fra Karsten Søndergaard.

Det er dog ikke kun arresthuset, der er i spil i Kildedal Nord-området. Som Lokalavisen Egedal tidligere har omtalt, så har byrådet godkendt, at der kan arbejdes videre med et udkast til helhedsplan for området, som udover arresthus giver mulighed for blandet byformål - eksempelvis boliger og idrætsfaciliteter.

FAKTA Arresthuset forventes at fylde ca. 250.000 m2 areal i alt. Heraf ca. 26.000 m2 bebyggelse i 2-3 etager af høj arkitektonisk kvalitet.

Det vil have plads til ca. 240 arrestanter, som afventer at komme for domstolen.

Arresthuset vil kunne være realiseret ultimo 2025.

Egedal Byråd godkendte i juni, at der kan arbejdes videre med Kriminalforsorgens ønske om at placere et arresthus i Kildedal Nord. Der er ligeledes godkendt en hensigtserklæring