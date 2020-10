Keld Stenlien Hansen er indkaldt som stedfortræder for byrådsmedlem Carina Buurskov. Foto: KT

Venstre-udskiftning: Stenlien afløser Buurskov i byrådet

På onsdagens Egedal-byrådsmøde blev det godkendt, at Venstre indkalder Keld Stenlien Hansen som stedfortræder for byrådsmedlem Carina Buurskov, der er blevet syg og vil være fraværende i mindst én måned.

Stedfortræderen er den person, som står først på stedfortræderlisten for liste V. Borgmester Karsten Søndergaard kunne derfor indkalde Keld Stenlien Hansen Hansen (V).

Keld Stenlien Hansen er fortsat bosiddende i kommunen, og kan således indtræde i byrådet. Han træder nu ind i Carina Buurskovs hverv som almindeligt byrådsmedlem, almindeligt medlem af Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget samt personlig suppleant for Carina Buurskov i Handicaprådet.

Samtidig blev det besluttet, at Venstres gruppe har peget på Rikke Mortensen (B) som midlertidig formand for Familieudvalget med Bo Vesth (V) som midlertidig næstformand. Keld Stenlien Hansen indtræ derderfor ikke i Carina Buurskovs hverv som formand for Familieudvalget.