Velkommen til debat om Kildedal - hver for sig

Virtuelt borgermøde holdt ikke spørgelysten tilbage

"Det er mærkeligt at stå her virtuelt, når det handler om et fysisk område."

Sådan sagde borgmester Karsten Søndergaard (V), da han mandag aften bød velkommen til borgermøde om Kildedal-planerne. Et borgermøde, der foregik over nettet, på kommunens hjemmeside og Facebook-side - naturligvis på grund af Corona-situationen.

Som så meget andet for tiden måtte arrangementet foregå "hver for sig". Borgmesteren stod sammen med by- og erhvervsdirektør Sune Schou klar foran et kamera i byrådssalen, hvor planerne blev gennemgået med slides. Undervejs kunne borgerne stille spørgsmål, via Facebook-siden eller på mail.

En form, der vist var uprøvet for de fleste. Men var der bekymring for, om det ville holde spørgelysten tilbage fra borgerne, blev den gjort til skamme.

"Kan give utryghed?" Tre planer overvejes som tidligere omtalt for området:

Et DBU-fodboldcenter, et arresthus og et byområde med hotel, lejligheder og erhverv. Det blev understreget flere gange, at ingen af planerne er endeligt vedtaget.

Især planerne om et arresthus affødte flere spørgsmål.

"Har I tænkt over, at det kan give utryghed i S-togene", spurgte en borger.

Sune Schou svarede, at kommunen fra Kriminalforsorgen har fået forsikring om, at det er et arresthus med stor sikkerhed, hvor alt er reguleret, man ønsker bygget.

En anden ville vide, hvorfor man ikke har lagt arresthuset længere væk fra et bebygget område.

Her lød svaret, at en række af Kriminalforsorgens arresthuse i forvejen ligger i tæt bebygget område. Som for eksempel Vestre Fængsel og Herstedvester, der ligger i Albertslund.

"Det opleves ikke som usikkert her", sagde Karsten Søndergaard.

Cykelsti, skov, odds... Men der var også mange andre spørgsmål "på linjen" fra borgerne.

Blandt andet, om man har overvejet en cykelsti til og fra Kildedal station, om der er lavet beregninger på indtægter fra salg af jord, om man har tænkt på at der bliver brug for plads til flere børn i daginstitutioner, hvad odds er for et fodboldcenter, om der kan plantes mere skov - og om området nord for Kildedal kan bevares som naturområde.

Karsten Søndergaard forklarede, at man vil lægge spørgsmål og svar ud på kommunens hjemmeside. De spørgsmål, der handler om arresthuset, vil blive videregivet til Kriminalforsorgen, og svarene herfra vil også kunne findes på hjemmesiden.

Herefter fik byrådsmedlemmer ordet, med indlæg for og imod de forskellige planer.