Det er her i erhvervsområdet ved Udlejrevej i Ølstykke, at det nye fjernvarmeværk kan blive placeret. Værket vil indledningsvis være i cirka samme størrelse som værket i Smørum. Det skal dog kunne udbygges til den dobbelte størrelse i takt med kommunens byudvikling og nedlægning af forsyningens gasværker på skolerne. Fotos: KT

Send til din ven. X Artiklen: Varmepumper og en 24 meter høj tank: Her kan der blive placeret et stort fjernvarmeværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Varmepumper og en 24 meter høj tank: Her kan der blive placeret et stort fjernvarmeværk

Planudvalget i Egedal Kommune har givet grønt lys til at prioritere og igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt fjernvarmeværk i Ølstykke. Nu arbejdes der videre med en placering i erhvervsområdet ved Udlejrevej

Lokalavisen Egedal - 07. oktober 2020 kl. 07:06 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Meget tyder på, at Ølstykke by kan se frem til en helt ny varmecentral.

Således har medlemmerne i Egedal Kommunes Planudvalg nikket ja til at prioritere og igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt fjernvarmeværk i Ølstykke.

Det sker på baggrund af en henvendelse fra Egedal Fjernvarme A/S, som efter beslutningen om at omdanne Toftehøjskolen til boligformål ikke længere ser en mulighed for at drive et forsyningsanlæg med støjgener i et nyt boligområde.

Samtidig ser Egedal Fjernvarme A/S ikke en omlægning af gasværket som en reel mulighed, og derfor er en ny varmecentral kommet i spil.

"Hvis bygherrerne også ønsker at koble deres bygninger i kommunens byudviklingsområder på fjernvarmenettet, så vil der være behov for at udbygge fjernvarmenettet. Egedal Fjernvarme A/S ser på muligheden for, at et nyt fjernvarmeværk i Ølstykke kan dække forsyningsbehovet ved udviklingsprojekter og overtage forsyningen fra gasværkerne på Toftehøj- og Stengårdsskolen," skriver kommunens administration.

Her mener man i øvrigt, at der planlægningsmæssigt er fordele ved ét stort fjernvarmeværk til forsyningen af et større område, da større værker typisk bruger et mindre areal end flere mindre værker.

Alligevel kan det nye fjernvarmeværk få en markant størrelse, da det skal dække forsyningen af Ølstykke med et areal-behov på op imod 7.000 kvadratmeter. Værket vil bestå af en række tekniske bygninger i maksimalt ti meters højde til varmepumper og én akkumuleringstank med en diameter på elleve meter og en højde på 22-24 meter - cirka som tanken på Maglevad.

Placeres væk fra boliger Hvor det nye fjernvarmeværk så skal placeres i Ølstykke, er stadig ikke afklaret så tidligt i processen, men Egedal Fjernvarme A/S har selv peget på tre mulige placeringer, nemlig et område i den grønne kile ved Frederikssundsvej, erhvervsområdet ved Udlejrevej eller grunden ved planteskolen på Udlejrevej - sidstnævnte sted er i øvrigt den placering, hvor Rema 1000 i Ølstykke netop har fået nej til at placere deres butik med tilhørende boliger.

Det skete på sidste uges byrådsmøde, hvor Rema-projektet ikke fandt vej til "Kommuneplan 2021".

Meget tyder dog på, at fjernvarmeværket bliver placeret i erhvervsområdet ved Udlejrevej. Det er i hvert fald den placering, som administrationen anbefaler af hensyn til synlighed og afstand til boliger.

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard (V) kalder placeringen i byens erhvervsområde for en fin løsning.

"Hvis vi følger den anbefaling, som administrationen er kommet med, så bliver fjernvarmeanlægget placeret ud mod to store veje (Frederikssundsvej og A6, red) og væk fra boliger. Det er en fin placering, for den vil ikke give gener til borgerne," siger Karsten Søndergaard, som i forhold til "tankens" højde på cirka 22-24 meter vil bruge den kommende tid på at se projektet an.

Borgerne skal høres "Nu må vi først se tegningerne. Jeg har endnu ikke lagt mig fast på projektet og hvordan det kommer til at se ud. Vi er stadig i den spæde start, men projektet er selvfølgelig blevet aktuelt, fordi vi lukker Toftehøjskolen, hvor det nuværende forsyningsanlæg ligger, så henvendelsen fra Egedal Fjernvarme A/S var helt forventet," siger han til Lokalavisen Egedal.

Ulrik John Nielsen, byrådsmedlem for Lokallisten Ny Egedal og medlem af Planudvalget, kan godt bakke op om en placering i erhvervsområdet ved Udlejrevej, men han understreger vigtigheden af borgerinddragelse.

"Hvis borgerne i Ølstykke synes om placeringen, så kan vi arbejde videre med det, men for mig er det vigtigt, at borgerne bliver taget med på råd. Umiddelbart kan jeg godt se en placering ved Udlejrevej eller måske i Værebro industriområde. Det handler bare om, at det nye fjernvarmeværk skal give så få gener som muligt," siger Ulrik John Nielsen.

Administrationen forventer, at et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil kunne ligge klart i midten af 2021 og med en endelig plan slutningen af 2021.