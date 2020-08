I Stenløse Sogn er man så småt ved at gøre klar til det kommende menighedsrådsvalg. Foto: Stenløse Menighedsråd

Valg står for døren: Nye Egedal-menighedsråd skal på plads

"Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde," lyder det fra nuværende formand i Stenløse Sogn

Tiden nærmer sig, hvor der i alle Egedal-sogne og rundt omkring i hele landet skal være valg til menighedsrådene.

Helt konkret bliver det tirsdag den 15. september, at der skal stemmes om nye menighedsråd til en valgperiode på to eller fire år.

"I år skal vi (menighedsrådene, red), som noget nyt vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges," siger Flemming Enghave, der er formand for Stenløse Menighedsråd.

Han understreger, at ved at møde op til valgforsamling den 15. september 2020 i det lokale sogn, er man med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn.

"Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken - meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, kor, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal," lyder det fra Flemming Enghave.

I Stenløse sogn holdes valgforsamlingen i Stenløse Sognegård på Engholmvej 6.

Model er testet "I Stenløse Menighedsråd har vi gennem en mulighed for at teste valgforsamlings-modellen afholdt de foregående to valg efter en tilsvarende valgmodel. Det giver en fin afvikling af valget, og muligheden for at debattere med de kandidater der ønsker valg giver de fremmødte godt indblik i hvilke kandidater de gerne vil stemme på," siger Flemming Enghave og fortsætter:

"I Stenløse menigshedsråd har vi tradition for på en god måde at finde frem til enighed om både retning for kirkens arbejde og udvikling, og det er absolut mit indtryk at det samme er tilfældet for alle sogne her i lokalområdet. Og her i Stenløse har vi desuden valgt at vi arbejder med 2-årige valgperioder, så forpligtigelsen ved at blive valgt er meget overskuelig. Jeg er helt klar over at det for en lang række mennesker kan være lidt fjernt at forestille sig, hvilke opgaver vi sidder med i menighedsrådet, så derfor kan jeg kun opfordre til at man møder op den 15. september, og dels hører mere, samt aktivt deltager i valget af de kommende menighedsråd," siger Flemming Enghave. Pressemeddelelse