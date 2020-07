Væltet kran satte trafikken i stå ved station og rådhus

Området omkring Egedal Rådhus, Egedal Station og Føtex blev ramt af et mindre trafikkaos fredag middag og eftermiddag. Det opstod som følge af et trafikuheld ved 11-tiden, hvor en lastbil med kran kom galt afsted ved viadukten ved stationen.

Ifølge vagtchefen ved Nordsjællands Politi opstod uheldet, da føreren af lastbilen forsøgte at passere viadukten, og det fik kranen til at vælte af og falde ned på vejbanen. Som altså måtte spærres af, indtil beredskabet fik fjernet den forulykkede kran igen.

”Det er noget vi nogle gange ser, at man tror man kan passere sådan en viadukt”, siger vagtchefen.

Ifølge hans oplysninger måtte chaufføren af lastbilen en tur på sygehuset til observation for mindre skader. Derudover var der ingen personskade på grund af uheldet.

Men trafikken måtte omdirigeres i op til tre timer, hvor bilerne blev sendt op på cykelstierne i begge sider mellem rundkørslen og Føtex. Ved 14-tiden var trafikken i området normal igen.