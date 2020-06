Se billedserie Egedal Kommune har monteret de flytbare pudebump, som øger sikkerheden på Farumvej i Ganløse. Foto: Per Raahauge

Utraditionelt samarbejde forbedrer trafiksikkerheden i landsby

Ganløse Bylaug har i et samarbejde med Egedal Kommune og M3 System sikret et farligt vejkryds med pudebump, der får trafikanterne til at sænke farten

02. juni 2020

Farumvej i Ganløse passerer lige inden for byskiltet krydset Hvidehøjvej/Enghøjvej.

Krydset er ret trafikeret og blev derfor for nogle år siden ændret på grund af mange farlige situationer. Løsning blev en lille rundkørsel, der blev markeret med rød asfalt, men helt uden nogen form for niveauforskelle - måske fordi rundkørslen passeres af mange store lastbiler samt af buslinje 334, der skal have ekstra plads til at svinge i krydset.

Ganløse Bylaug fik mange henvendelser om den farlige rundkørsel fra borgere, der følte sig utrygge. Trafikanter, der kendte krydset, vidste, at det var "en hemmelig rundkørsel", fordi andre trafikanter oplevede det som et traditionelt kryds. Og derfor havde de to forskellige opfattelser af, hvem der havde vigepligt for hinanden.

Derfor kontaktede Bylauget Egedal Kommune, der dog ikke havde planer om at sikre det farlige kryds yderligere på nuværende tidspunkt. Også selvom Bylauget henviste til en trafikrapport, som en rådgivningsvirksomhed havde udarbejdet, og Bylauget havde finansieret. Rapporten udpegede netop krydset på Farumvej som et af de farligste steder i byen.

På baggrund af kommunens udmelding og for at skabe tryghed i og omkring rundkørslen fik Bylauget og ejeren af M3 System den ide, at de sammen ville udarbejde et forslag til Egedal kommune.

Kommunen var med "Vi henvendte os derfor til kommunen igen. Og nu var de parate til at støtte sikringen af krydset, hvis Ganløse Bylaug og M3 System finansierede projektet, fortæller Niels Hedeager Madsen, der er formand for Ganløse Bylaug.

"Løsningen blev vores flytbare M3-pudebump, der er godkendt af Vejdirektoratet. Bumpene er udført i genbrugsgummi, og fastgøres med lim og skruer, fortæller Jan Jagd Nielsen, der selv bor i Ganløse.

Han er glad for, at denne utraditionelle samarbejdsform er lykkedes til gavn for sikkerheden i byen samt samtidig skabe opmærksomhed om et forholdsvis nyt produkt.

For få dage siden blev pudebumpene monteret af Egedal Kommune, hvor medarbejderne med det samme kunne konstatere, at trafikken markant sænkede farten inden passagen af krydset.

