Ups: Biblioteker mangler 14.000 bøger

Det har du sikkert, for Egedal Bibliotekerne mangler at få cirka 14.000 bøger hjem igen.

"Hvis du afleverer dine gamle lån senest torsdag den 18. juni, slipper du for gebyr. Herefter vil gebyret være 230 eller 120 kroner for henholdsvis Voksen- og børnebøger. Gamle gebyrer fra før den 12. marts skal stadig betales uanset hvad. Kig forbi Smørum, Ølstykke, Ganløse eller Stenløse Bibliotek i åbningstiden med alle dine gamle bibliotekslån. Du får ryddet op på hylderne, og du sørger for at bøgerne kan komme videre til andre forventningsfulde lånere. Det er da en win-win," lyder det fra Egedal Bibliotekerne.