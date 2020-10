Egedal har på landsplan flest klasser med mere end 24 elever. Det skal ændres, lyder det fra to lokale byrådsmedlemmer. Arkivfoto

Uønsket topplacering: Egedal har flest skoleklasser med over 24 elever

40 procent af klasserne i Egedal har mere end 24 elever i klassen. Det er flest på landsplan, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet

22. oktober 2020 Af Kenneth Tanzer

Egedal stryger helt til tops på landsplan, når det handler om at have procentvis flest klasser med mere end 24 elever."

Det viser de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som dækker over skoleåret 2019/20.

Helt konkret havde Egedal Kommune i sidste skoleår 91 klasser med mere end 24 elever - procentvis svarer det til 40,6 procent, hvilket placerer Egedal på en landsdækkende suveræn førsteplads foran Vallensbæk Kommune med 38,2 procent og København Kommune med 37,5 procent.

Jens Skov, Egedal-byrådsmedlem for SF, mener ikke, at kommunen kan være tjent med topplaceringen.

"Jeg har tidligere udtalt, at vi vil gerne have en hverdag i topklasse her i Egedal, men ikke på denne liste. Det er ikke videre positivt, og derfor går vi i SF også ind for, at klassekvotienterne skal nedbringes. Vi har tidligere foreslået et klasseloft på 24 elever, men det fik vi desværre ikke opbakning til," siger Jens Skov.

Han mener, at flere skoleklasser med mere end 24 elever giver udfordringer - både for eleverne, men også for klasselæreren.

Dårligere trivsel "Det giver udslag i dårligere trivsel for eleverne, læreren får helt naturligt sværere arbejdsvilkår, og så kan elever blive lidt overset, når der er op til 28 elever i en klasse. Også i forhold til inklusion og hele den indsats, som vi skal være opmærksomme på, så er det ikke optimalt med så mange klasser på over 24 elever. Vores nuværende klasseloft på 28 elever er desværre en del af en spareøvelse for år tilbage, men lad os vende den udvikling, selvom det koster penge," siger Jens Skov, der hæfter sig ved, at corona-tiden med færre elever i én klasse har skabt bedre trivsel hos eleverne.

"De har været inddelt i mindre grupper, og det har hjulpet både lærere og elever. Efter min mening er det vejen frem," siger Jens Skov, der også sidder som næstformand i Egedals skoleudvalg.

Den radikale løsgænger, Jacob Peter Loessl, som også har plads i skoleudvalget, vil også gerne arbejde hen imod et Egedal-klasseloft på 26 elever i stedet for 28 elever.

Vil koste penge "Det vil koste penge, men hvis vi skal tiltrække de bedste lærere, så skal vi også give dem bedre betingelser, for de søger hen, hvor loftet er mindre end 28 elever," siger Jacob Peter Loessl, der heller ikke finder meget optimisme i Egedals topplacering hos Børne- og Undervisningsministeriet.

"Det er en skidt placering, men man skal huske på, at det ikke nødvendigvis er et udtryk for dårligere klasser. Det er dog klart, at klasselæreren står med en sværere opgave i en klasse med 28 elever fremfor 24 elever. Derfor skal vi også kigge på at få tallet nedbragt, men da man i sin tid oprettede distriktsskolerne var det med henblik på at lave færrest mulige klasser, og når man vælger den løsning, så står man altså tilbage med flere store klasser," siger Jacob Peter Loessl.