Underholdning for børn: Juleteater opføres på biblioteket

I forestillingen møder vi to seje gadedrenge, der drømmer om en gammeldags jul. De vil have julegaver, julehygge, julemad og juletræ, men med julen kommer juleræset og for ikke at glemme sig selv og hinanden undervejs, må de finde (h)juleglæden frem, så den ægte juleånd bliver reddet.