Send til din ven. X Artiklen: Ulovlige boliger fortsat beboet: Ejer anmeldt til politiet af kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ulovlige boliger fortsat beboet: Ejer anmeldt til politiet af kommunen

Egedal Kommune har anmeldt ejeren af Stenspilgaard for ulovlig ibrugtagning og udlejning af ejendommen

Lokalavisen Egedal - 20. oktober 2020 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen og Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Der bliver nu skrevet et nyt kapitel i en langstrakt sag mellem Egedal Kommune og ejeren af en tidligere landejendom i Søsum.

Kommunen har nu indgivet en politianmeldelse i sagen om ejendommen Stenspilgaard på Søsum Bygade. Der er tale om en anmeldelse for ulovlig ibrugtagning og udlejning af ejendommen.

Det viser en aktindsigt som Lokalavisen har fået adgang til.

Den viser også, at kommunen i maj i år foretog et tilsyn på ejendommen, for at konstatere om der bor lejere i de lejligheder der tidligere er kendt ulovlige. Som vi omtalte i Lokalavisen i oktober 2019, fik ejeren af ejendommen, Ulrik Stenlien, dengang en afgørelse i retten i Hillerød imod sig, om at indrette Stenspilgaard med op mod 20 lejeboliger.

Kendelsen betød, at lejerne skulle opsiges fra lejemålene fra april i år.

Men tilsynet viste ifølge et notat fra Egedal Kommune, at der alligevel bor lejere i ejendommen.

Fra notatet "Ved tilsynet er det konstateret, at navne og bolignumre er fjernet fra postkasserne samt adgang til de enkelte boliger. I forbindelse med tilsynet fik vi ikke lov til at komme ind i de enkelte boliger", fremgår det af tilsynsnotatet, og videre lyder det:

"Ved tilsynet blev følgende konstateret fra baghaverne"...

Herpå ridses det ud for hver enkelt lejlighed op, om den forekommer beboet. Og vurderingen var, at der boede folk på mindst 9 af lejemålene, mens der var fire man ikke kunne få adgang til, og tre der ikke virkede beboede.

Anmeldelsen og tilsynet kommer efter en mangeårig tvist mellem Egedal Kommune og Ulrik Stenlien om adressen Søsum Bygade 18. Efter han fik retten imod sig sidste år, valgte Ulrik Stenlien at ansøge Egedal Kommune om at omdanne boligerne til ferieboliger.

Som omtalt i Lokalavisen den 30. september gav kommunens planudvalg afslag på ansøgningen om at indrette 3-4 helårsboliger og 13 ferieboliger på ejendommen.

Ikke desto mindre er udlejningen tilsyneladende fortsat. Blandt andet gennem annoncer i Den Blå Avis.

Dét har tilsyneladende opbrugt den sidste rest af kommunal tålmodighed.

For af avisens aktindsigt fremgår det også, at kommunen har rettet henvendelse til Den Blå Avis for at få en udlejnings-annonce fra Ulrik Stenlien fjernet.

Naboer har klaget Blandt borgere i Søsum er tålmodigheden tilsyneladende også ved at slippe op. Flere har rettet henvendelse til kommunen med opfordringer til at bringe forholdene i orden. Af avisens aktindsigt fremgår det således , at naboer har klaget.

For eksempel skrev en boligejer fra Søsum således til kommunen i august: "Jeg er bekendt med, at byggeriet på Søsum Bygade 18 er ulovlig og skulle være bragt i lovlig stand per den 1. maj 2020. Der var mange fraflytninger, men det ser ud til, at langt flere med fremmed herkomst er flyttet ind efterfølgende. Jeg ser ingen tiltag til nogen lovliggørelse på Søsum Bygade.."

Af den åbne dagsorden for planudvalget fremgår det, at der er blevet holdt møde med Søsum-borgere, med deltagelse af blandt andre borgmester Karsten Søndergaard (V) og planudvalgsformand Ib Sørensen (Soc.).

Formanden for Søsum Borger- og Grundejerforening, Jacob Precht, siger:

"Vi ser frem til der kommer ordnede forhold omkring ejendommen. Der er voksende gener for byen og selvfølgelig særlig de omkringboende. Det drejer sig om gentagne problemer og gener fra ejendommen, herunder parkering, røggener, natlig larm og festlokaleudlejning. Vi hører vi jævnligt om disse forhold og mener det er klart over tålegrænsen for almindeligt naboskab".

Ifølge Søsum Borger- og Grundejerforenings oplysninger foreligger der ikke en byggetilladelse for Stenspilgaard. Jacob Precht henviser til en mailkorrespondance han tidligere har haft med kommunen, der bekræfter dette.

Bekræfter anmeldelse I Egedal Kommune bekræfter man politianmeldelsen mod Ulrik Stenlien:

"Kommunen er opmærksom på de forhold, som borgerne hentyder til, og har taget alle de juridiske skridt, som er mulige. Sagen ligger nu hos Nordsjællands Politi", skriver kommunikationschef Marianne Roed i en mail til Lokalavisen.