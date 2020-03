Det er ikke til at sige, om coronavirussen er kommet til Egedal Kommune. Foto: Adobe/Stock Foto: Corona Borealis - stock.adobe.co

Uklarhed om antal smittede Egedal-borgere

Egedal Kommune må af hensyn til GDPR ikke oplyse om eventuelle corona-smittede borgere. Ølstykke-læge forventer dog, at virussen er kommet til Egedal

Lokalavisen Egedal - 15. marts 2020 kl. 20:46 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I skrivende stund er det ganske uklart, om én eller flere Egedal-borgere er blevet smittet med corona.

Egedal Kommune oplyser nemlig til Lokalavisen Egedal, at registreringen af antal smittede ligger hos sundhedsmyndighederne.

"Vi registrerer ikke antallet af smittede. Den opgave ligger hos sundhedsmyndighederne. Vi har selvfølgelig et overblik over vores egne medarbejdere, og vi vil også få informationer, hvis der er smittede på én af vores institutioner, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler. Men det må vi af hensyn til GDPR ikke oplyse nærmere om," skriver Egedal Kommune i en mail til Lokalavisen Egedal.

Connie Dydensborg, læge på lægehuset på Carl Hansens Allé i Ølstykke, forventer dog, at virussen har indfundet sig i Egedal.

"Jeg har ikke hørt om personer, som er testet positiv for corona, men da mange i Ølstykke og omegn er forkølede, så må vi forvente at nogen af dem har corona. Derfor er det vigtigt at vise hensyn og holde sig hjemme, hvis man er syg," siger Connie Dydensborg.

Feber og hoste Hun mener, at mistanke om corona bør opstå ved alt fra milde symptomer på øvre og nedre luftvejsinfektion til svær nedre luftvejsinfektion.

"De typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed. Det er symptomer, som vi også ser ved mange andre virusinfektioner. Ligesom vi ikke tester for andre forkølelsesvirusser hos personer med mild sygdom, er der heller ikke grund til at teste alle med symptomer på luftvejsinfektion for den ny coronavirus. En test er ikke afgørende for, hvordan man skal opføre sig. Har man symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 sygdom, skal man blive hjemme og undgå tæt kontakt til man er rask," siger Ølstykke-lægen.

Hun mener, at hvis man har de nævnte symptomer, så er der stor sandsynlighed for at man er smittet med Corona.

Ikke udstyr til tests "Men det er kun de personer, der er så syge at vi vurdererer de skal indlægges, der bliver testet. Vi har ikke udstyr der kan teste i almen praksis, og derfor skal man ikke kontakte sin læge bare fordi man gerne lige vil tjekkes for en sikkerheds skyld, for det er ikke et tilbud. Man kan heller ikke ikke lige komme ned og få det der prik i fingeren (CRP) som man plejer bare for en sikkerheds skyld. Har man symptomer er det, som situationen ser ud nu, sandsynligt at det er corona, og så skal man blive hjemme, så man undgår smittespredning. Vi har ingen behandling, og hos de fleste går det over af sig selv som alle andre forkølelser. Så man skal kun ringe til sin læge, hvis man vurderer man er så dårlig at man er indlæggelses krævende. Så vurderer lægen over telefon, om man skal indlægges eller om det er forsvarligt at observerer i hjemmet.