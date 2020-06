Ifølge Ib Sørensen er det Ølstykke Privatskole selv, der er årsag til, at skolen er kommet under pres blot et par måneder før skolens åbning.

Udvalgsformand om privatskole i knibe: Har selv skabt problemet

Ib Sørensen (S) sender bolden retur til folkene bag Ølstykke Privatskole. Selvfølge skal de betale for den grund, de vil købe, siger han.

Henrik Gregersen

Det er hverken politikere eller kommunens administration men folkene bag den kommende Ølstykke Privatskole selv, der er i færd med at stikke en kæp i hjulet for projektet på Spejderengen.

Sådan lyder budskabet fra udvalgsformand Ib Sørensen (S) ovenpå en pressemeddelelse, hvor skolen langer kraftigt ud efter Egedal Kommune for i sidste øjeblik at have ændret vilkårene for opførelsen af skolen, så man inden ugens udgang skal finde 2,7 mio. kroner i finansiering.

Men dét budskab har Ib Sørensen mere end svært ved at genkende eller acceptere:

"De er kommet til kommunen og har bedt om lov til at købe en grund, der ikke var til salg. Det har vi givet lov til. Så har vi oven i købet også givet dem den håndsrækning, at man de første år kan leje et andet område på spejderengen for nærmest symbolsk beløb, mens skolen bliver bygget. Men hvis man på noget tidspunkt har troet, at man ikke behøvede at betale for grunden, før man engang var færdig med at leje, så har man taget fejl af de beslutninger, byrådet har truffet. Det er ikke hverken administrationens eller politikernes skyld," lyder det fra Ib Sørensen, og fortsætter:

"Det er mærkeligt, hvis man afgiver et købstilbud men regner med, at man ikke skal betale for det. Samtidig kan vi også se, at det begynder at knibe for folkene bag skolen at få indhentet de nødvendige byggetilladelser mv. Det er ikke kommunen, der i ellevte time spænder ben for dem. Vi be'r dem bare opfylde de krav, der er i forbindelse med købet op starten af skolen. Og dén mulighed har de haft siden september," siger Ib Sørensen til Lokalavisen

