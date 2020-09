Der køres stærkt på Dam Holme (her ses Dam Holme, red) og Dam Agre i Stenløse, hvor Stenløse Privatskole ligger. Nu vil Venstre have sikret forholdene. Foto: KT

Udvalgsformand om farlig skolevej: "Vi er klar med en løsning"

Venstre i Egedal er klar til at sikre forholdene på Dam Holme og Dam Agre i Stenløse. Det skal ske med et nyt trafik-projekt, som partiet vil fremlægge i de igangværende budget-forhandlinger

Lokalavisen Egedal - 07. september 2020

Som Lokalavisen Egedal i dag kan fortælle, så ser flere forældre fra Stenløse Privatskole gerne en forbedret trafik-sikkerhed på skolevejen Dam Holme og Dam Agre.

"Jeg er slet ikke tryg ved at sende min dreng alene over de her veje. Forholdene er ganske enkelt for farlige," siger Per Hansen, beboer i området og far til 7-årige Valentin, som han dagligt følger i skole.

Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, kan godt forstå forældrenes bekymring over de nuværende trafik-forhold, hvor flere bilister er blevet taget for at køre mere end de tilladte 50 km/t.

"Vi står med et problem på Dam Agre og Dam Holme. Det erkender vi, og det viser fartmålingerne også, så det skal vi have gjort noget ved," siger Bo Vesth, hvis parti, Venstre, er klar med et nyt trafik-projekt for området ved privatskolen.

Vil forlænge stien "Vi i Venstre vil gerne fremlægge et projekt i de igangværende budget-forhandlinger. Det handler om at forlænge den nuværende sti og tunnel, der går under Dam Holme. Den stopper i dag noget pludseligt lige efter tunnelen, men ved at forlænge stien, så kan vi lave en op- og nedkørsel. Det vil betyde, at børnene slipper for at krydse vejen, men i stedet kan komme over til skolen ved at benytte stien under tunnelen. Nu bringer vi det ind som et budget-forslag, og forhåbentlig er der flertal for det," siger Bo Vesth.

Han mener, at løsningen er bedre end et fodgængerfelt, som Per Hansen peger på.

"Hvis vi kan lave en løsning, der adskiller de bløde og hårde trafikanter, så er det bedre og mere sikkert end et fodgængerfelt. I takt med udbygningen af Egedal by, så vil der også komme yderligere tung trafik på Dam Agre og Dam Holme, så vi vil meget gerne have løst de her trafikale udfordringer," siger Bo Vesth.