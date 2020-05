En hjælpende hånd fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen har medvirket til, at Egedal Kommune efter år med kritik nu har nedbragt sin omgørelsesprocent i sager på børnehandicap-området.

Udvalgsformand glæder sig over fald i Egedals omgørelsesprocent: "Vores initiativer virker"

"Det vigtigste er, at børnene og deres familier føler, at vi er en med- og ikke modspiller," siger Vicky Holst Rasmussen på baggrund af en ny analyserapport, der viser, at kommunens omgørelsesprocent i sager på børnehandicap-området er faldet fra 70 procent til 45 procent

Som Lokalavisen Egedal i går kunne fortælle, så er der godt nyt til Egedal Kommune i en ny analyserapport fra Ankestyrelsen over sagsbehandlingen på børnehandicap-området.

Rapporten konkluderer nemlig, at Egedals omgørelsesprocent er faldet fra 73 procent i 2017 til 45 procent i 2019 - en udvikling, som ikke overraskende glæder Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

"Jeg er meget glad for tallene, da det jo viser, at de initiativer vi har igangsat virker. Det er vi i udvalget og i administrationen meget tilfredse med," siger Vicky Holst Rasmussen til Lokalavisen Egedal.

Hvor meget af fremgangen vil du tilskrive den taskforce og hjælpen på området, som I har fået?

"Vi var allerede godt på vej med handleplaner og initiativer, da vi fik muligheden for at indgå i dette samarbejde med Taskforce, der er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Der ligger et meget stort arbejde bag analysens konklusioner, der er baseret på omfattende dataindsamling med bl.a. interviews med borgere, Handicaprådet, medarbejdere og ledere. Analysen understøtter, at de områder, som vi allerede har sat fokus på, også er de områder, som analysen peger på i forhold til udviklingspotentiale. I analysen finder vi også udtalelser på områder, hvor vi gør det rigtig godt. Det skal vi selvfølgelig holde fast i og fortsætte med at gøre. Men det ligger sådan set også i de planer, der er lavet for fremtiden. Ingen af initiativerne kan stå alene eller være direkte årsag til, at vi nu er kommet så godt på vej - det er jo en kombination af dem alle. Det er helt unikt for os som kommune, at vi nu har dette samarbejde med begge styrelser. Vi var derfor heller ikke på noget tidspunkt i tvivl om, at vi skulle sige JA TAK - da muligheden bød sig. Jeg og udvalget ser rigtig meget frem til det kommende samarbejde med dem. Samlet er der jo tale om et 2-årigt projekt."

Du har tidligere udtalt, at handicappede børn og deres forældre ikke også skal kæmpe med kommunen. Hvor vigtig er denne procent-fremgang og de positive meldinger i rapporten for at sikre, at familierne netop ikke skal kæmpe med kommunen?

"Og det mener jeg stadig. Procentfremgangen siger måske ikke så meget i sig selv, det vigtigste er, at børnene og deres familier føler, at vi er en med- og ikke modspiller. Det skal der hele tiden arbejdes med - det er en proces og tankegang, der ikke kun løber i en projektperiode. Det kan næppe måles i procenter. Sker der fejl i fremtiden, skal disse op til overfladen og rettes med det samme. Det har alle et ansvar for uanset i hvilket politiks udvalg, det hører til og hvilken sektor i administrationen. Når det så er sagt, er der lige præcis på dette område sket rigtig meget i de seneste år takket været både borgere, medarbejdere, og politikere, der gerne vil finde løsninger sammen til gavn for familierne."

Er det dit indtryk, at I nu er på rette vej og ved, hvad der skal arbejdes med fremadrettet?

"Ja, det er klart mit indtryk. Det er vi også blevet orienteret om i udvalget, og bakker op om de handlingsplaner og mål, der er sat fra administrationens side. Det er et stort fokusområde for Social- og Sundhedsudvalget, og vi vil følge udviklingen rigtig tæt.