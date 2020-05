Udligning: Enigt Egedal-byråd er blevet hørt

Borgmester Karsten Søndergaard sender en stor tak til Egedals byråd for at have stået sammen i den vigtige udligningskamp, der nu er blevet mere spiselig for kommunen

- Jeg er meget tilfreds med, at Venstre valgte at gå med ind i forhandlingerne og lettet over, at der nu kommer ro omkring økonomien for fremtiden, sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Egedals Borgmester, Karsten Søndergaard.

Et enigt byråd i Egedal Kommune har i månedsvis lagt pres på regeringen, for at få dem til at ændre deres udspil til udligningsreform.

Byråd stod sammen

"Det er stadig rigtig mange penge, vi skal af med. Man skal tænke på, at vi i forvejen betaler rigtig meget til udligningen. Samtidig har vi en skatteprocent der ligger over landsgennemsnittet og en service under middel. Så jeg har svært ved at forstå at vi igen skal betale så meget. Men det er klart en forbedring, i forhold til det udspil regeringen kom med," siger borgmesteren.

I Regeringens udspil fra januar stod Egedal til at miste knap 50 mio. kroner. Det fik et samlet byråd på tværs af partierne til at lægge pres på forhandlingsparterne. Meldingen var klar. Et så stort beløb, ville have store konsekvenser for Egedals borgere, enten i form af højere skatter, færre penge til service eller manglende vedligehold af kommunale bygninger. I månederne der er gået, har Egedals politikere været i tæt dialog med politikerne på Christiansborg, forklaret konsekvenserne af udspillet i medierne og skrevet læserbreve.

"Der skal lyde et stort tak til byrådet for, at stå last og brast i så vigtig en sag som den her. Det har været helt afgørende for de meldinger, vi har kunnet give til forhandlerne og de holdninger vi har tilkendegivet i medierne, at vi på tværs af partierne har været enige om, at det oprindelige udspil, var skudt langt over målet. Nu må vi se på, hvad det har af konsekvenser at skulle af med 20 mio. kr. Men vi skal nok finde pengene og bidrage til et mere balanceret Danmark, siger Karsten Søndergaard.