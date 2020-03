Udlejre Kirke i Ølstykke er kun 29 år gammel: Nu skal den renoveres fra top til tå

Alt tyder på, at Ølstykke Sogn i løbet af foråret sætter gang i et større renoveringsarbejde af den lokale Udlejre Kirke.

Det oplyser sognet over for Lokalavisen Egedal.

"I hvilken takt og på hvilket tidspunkt vil blive afklaret her i foråret, men det forventes, at renoveringen vil komme til at strække sig over flere år og opdelt i faser," lyder det fra Ølstykke Sogn.

"Sammenlignet med middelalderkirken i Ølstykke er det jo ingen alder, men også unge bygninger kan have dårligdomme. Udlejre Kirke fremstår i dag ikke i den samme lyse og hvide farve som for 29 år siden, hvilket har sine årsager," lyder det fra det lokale sogn.

Mange årsager

"Årsagerne til renoveringen er mange. Gennem de sidste par år er der gennemført en række undersøgelser fra blandt andet Teknologisk Institut og materialekyndige firmaer. Der er foretaget test af forskellige overfladebehandlinger for nærmere at undersøge den samlede bygning. Det kan blandt andet konstateres, at første lag overfladebehandling er påført inden fugerne var tørret ud, hvorved der i dag forekommer en del porøse fuger. Derudover er en efterfølgende bemaling udført med ikke-diffusions materiale. Det betyder, at muren ikke kan ånde, og derved skabes der fugt i murværket. Ovefladen springer af og fugt kommer ind mellem overfladebehandlingerne," lyder det fra Ølstykke Sogn, som endvidere fortæller, at zink- og blyarbejdet på taget ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.