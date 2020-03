Karin Jensen, ejeren af tøjbutikken Today i Egedal Centret, blev i januar kåret som "månedens butik" af Lokalavisens læsere. Nu kæmper hun for butikken under cdorona-krisen

Send til din ven. X Artiklen: Udlejere skal på banen: Stenløses trængte center-butikker håber på husleje-hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udlejere skal på banen: Stenløses trængte center-butikker håber på husleje-hjælp

Står det til flere butikker i Egedal Centret, så skal de forskellige udlejere kigge efter husleje-løsninger under corona-krisen

Lokalavisen Egedal - 20. marts 2020 kl. 08:28 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen har det lokale handelsliv i et jerngreb.

Butikkerne lider og for mange er fremtiden usikker og sårbar, selvom Folketingets partier er klar med hjælpepakker og 100 procent kompensation for alle faste udgifter.

Den statslige støtte bliver med garanti modtaget med kyshånd hos de hårdt prøvede butikker, men i Egedal Centret har butiksejerne sat gang i deres "egen" hjælpepakke.

Den handler kort og godt om at få hjælp til huslejen. Det bekræfter Carsten Nielsen, formand for centerforeningen.

"Flere af vores butikker har taget fat i deres udlejer i forhold til spørgsmålet om huslejen under corona-krisen. Vi har vel cirka femten forskellige udlejere i centeret, så det er op til hver enkelt butik at føre den kamp, hvis man kan sige det sådan," lyder det fra Carsten Nielsen, hvis egen butik Centerkiosken Skjold Burne også har haft kontakt med sin udlejer.

"Huslejen er én af de tunge udgiftsposter, og den gør da ondt i denne corona-periode. Derfor har vi taget dialogen med vores udlejer. Vi håber, at de vil kigge på en udsættelse eller en halvering af huslejen," siger Carsten Nielsen.

Én anden af de butikker, som har taget kontakt til sin udlejer er tøjbutikken Today.

Today ser fremad "Ja, jeg har taget kontakt til min udlejer i forhold til mit butikslokale. Jeg håber, at de vil se på løsninger, når vi snakker husleje. Vi har en dialog, og så må vi se, hvad det hele ender med," siger Karin Jensen, der understreger, at hun ikke har spillet ud med et konkret forslag til udlejeren.

"Nej, det har jeg ikke. Jeg vil lade dem tygge på eventuelle løsninger, men det handler selvfølgelig om at se på huslejen," siger Karin Jensen.

Hun glæder sig over de økonomiske redningsplaner, som regeringen og de øvrige partier har sat i søen for at hjælpe butikkerne, men hun føler også, at tiden er inde til selv at gøre noget aktivt.

Derfor har hun udover spørgsmålet om husleje taget kontakt til sine levendører, for som situationen er i øjeblikket, så råder den lokale butik over for mange varer, mens omsætningen er gået i stå - især efter onsdagens beslutning om at lukke ned, selvom centeret stadig har åbent.

Nu ser hun fremad og retter fokus på at få gang i hjulene igen - helst lige med det samme, når corona-krisen er drevet over.

"Jeg er helt med på, at det er lettere sagt end gjort. Derfor bliver jeg også selv nødt til at se på en omstrukturering af min butik, så den er gearet til fremtiden efter corona, men det handler om at alle skal hjælpe hinanden og kigge på løsninger, så vi og andre butikker har en fremtid. Det er det vigtigste, for vi skal klare det her. Jeg bliver nødt til at være positiv," siger Karin Jensen.

Ros til regeringen Positiv er også Carsten Nielsen efter udmeldingen om 100 procent kompensation til de virksomheder, der har været tvunget til at lukke ned under corona-perioden.

"Det er en fantastisk nyhed. Jeg har den største respekt for det arbejde, som regeringen udfører under denne krise. Forhåbentlig kan hjælpen betyde, at alle kan komme ud på den anden side," siger Carsten Nielsen.

Tidligere på ugen blev det besluttet i Centerforeningen, at de lokale butikker slipper for at betale cirka halvdelen af det indskud, som de normalt betaler til markedsføring og kontingent til centerforeningen. Man har valgt at skære indskuddet til markedsføringen væk.