Ud af corona-krisen: Egedal sætter turbo på beskæftigelses-indsatsen

Praktikforløb, ansættelse af SOSU-elever og opkvalificering af ledige er bare nogle af de ting, som skal skabe jobs til de borgere, som har mistet deres job under corona-krisen

Lokalavisen Egedal - 26. juni 2020 kl. 07:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd besluttede onsdag, at der nu skal skrues helt op for beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

Under corona-krisen er antallet af ledige dagpengemodtagere i Egedal stedet med ca. en tredjedel, svarende til omkring 200 borgere. I samme periode er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med ca. 20 %, svarende til 40 borgere. Hertil kommer de omkring 1.100 borgere i kommunen, som lige nu er hjemsendt indtil den 8. juli med lønkompensation.

Det har fået Egedal Kommune til at tænke ud af boksen for at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet igen. Det sker med et tillæg til kommunens beskæftigelsesplan. I denne "post-corona-plan" griber man dybt i værktøjskassen for at understøtte de ledige.

"Covid-19 er ikke kun en sygdom, der rammer vores fysiske sundhed. Corona-krisen har i høj grad påvirket hele samfundsøkonomien, virksomheder har tabt omsætning, og mange har måttet afskedige medarbejdere", siger borgmester Karsten Søndergaard.

Målrettede tilbud "Nu sætter vi gang i mange forskellige målrettede tilbud, så vi på den måde kan sikre, at de ledige igen kommer i gode jobs".

Det ene element i planen er at give de ledige nye kompetencer og dermed åbne for nye muligheder. Det kan være praktikforløb, uddannelse eller hjælp til brancheskift. Det andet element er at understøtte væksten hos de lokale virksomheder i kommunen.

Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup er også begejstret for planen:

"Vi vil gå aktivt ind og hjælpe især de mindre virksomheder med at finde den rigtige, kvalificerede arbejdskraft. Virksomhederne skal også være med til at løfte - eksempelvis ved at ansætte flere lærlinge, hvis de skal byde ind på større udbud i kommunen", siger Charlotte Haagendrup, og fortsætter:

"Vi vil også styrke beskæftigelsen på de områder, hvor der skal ske en grøn omstilling. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde efteruddannelse i energieffektivisering og skift til grøn husstandsopvarmning."