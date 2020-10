Der er glæde i klubben efter U16-pigerne sejr. Privatfoto.

U16-piger videre til kvartfinale

Ølstykke-Jyllinge har kæmpet sig videre i DBU-pokalturnering

Lokalavisen Egedal - 03. oktober 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Onsdag var en stor aften for U16-pigerne fra Ølstykke-Jyllinge-fodbold-samarbejdet. Her mødte de nemlig Sundby BK i DBU's pokalturnering, og vandt 2-1 efter at have været bagud.

Holdet er et sportsligt samarbejde mellem Ølstykke og Jyllinge fodboldklub på pigesiden, som har til formål at fremme og fastholde pigerne på de ældste årgange i fodbold.

Gennem samarbejdet kan de to klubber nu stille med både et fælles 1. og 2. hold i den almindelige holdturnering. 1. holdet for U16 pigerne spiller i Række 1 i den igangværende efterårssæson.

De lokale piger var derfor også et undertippet mandskab i onsdagens pokalopgør, da Sundby BK hører til i Liga 2, som ligger i rækken over vores piger, og som er den 2. bedste række i denne aldersgruppe.

Det skulle dog vise sig, at de lokale piger godt kunne få overtaget i kampen. Sundby BK bragte sig foran 1-0 efter en omstilling i starten af kampen, men hjemmeholdet fik overtaget i kampen.

Sejren blev hevet i land først ved en scoring fra Angelina Tilgren i 1. halvleg efter et flot udført hjørnespark fra Ida Turman. Efter pausen kom Cecilia Quitzau udnytter til en afslutning, som med nød og næppe gled under målkvinden fra Sundby BK. Det gav et kæmpe sus på stadion og udløste slutresultatet på 2-1 til Ølstykke-Jyllinge FC.

Stor glæde Det flotte resultat udløser selvfølgelig stor glæde for både pigerne samt trænere og holdledere omkring pigerne.

"Alle har lagt et kæmpe arbejde i udviklingen af holdet både på og udenfor træningsbanen. Også i de to fodboldklubber bringer pigeholdets præstationer stor glæde, fordi det også afspejler det kæmpestore arbejde som begge pigeafdelinger ligger i at udvikle nogle dygtige lokale fodboldpiger", siger Maj-Britt Quitzau på vegne af holdleder og trænere fra U16 Ølstykke-Jyllinge FC.

Kvartfinalerne afvikles i november. Pigerne skal formentlig endnu en gang i kamp som undertippet mandskab mod enten et Liga 2 eller Liga 1 hold, eftersom der kun er ét andet Række 1 hold, som er gået videre, ligesom Ølstykke-Jyllinge FC.

I lodtrækningen til kvartfinalerne har Ølstykke-Jyllinge FC trukket Brøndbys førstehold, som p.t. ligger nr. 1 i Øst-puljen i Liga 1, som er den bedste række i årgangen.

Kampen bliver afviklet på hjemmebane. Der bliver derfor dømt topfodbold, når én af de bedste hold i denne årgang kigger forbi lokalt i november.