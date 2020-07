Buresø er ét af de områder, hvor unge mennesker godt kan lide at "hænge ud" i løbet af sommeren. Arkivfoto

Artiklen: Tryg sommer i Egedal: De unge kigges over skuldrene

Medarbejdere vil i løbet af sommeren rundere rundt for at skabe tryghed og være i dialog med kommunens unge

Klub Egedal og Ung Egedal etablerer sammen en tryghedsskabende indsats hen over sommeren.

"Helt konkret betyder det, at vi har medarbejdere, der runderer i kommunen fem dage om ugen fra tirsdag-lørdag i samtlige uger i sommerferien," siger Hans Christian Grau-Hansen, der er områdeleder i Klub Egedal.

Tæt samarbejde med SSP

"Vi vil løbende afdække, hvor behovet for synlig tilstedeværelse er og rette fokus herefter. Formålet er at være i dialog med de unge, som opholder sig i det offentlige rum og medvirke til at alle får en tryg sommer. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med SSP, som vil lade henvendelser gå videre til de tryghedsskabende medarbejdere," siger Hans Christian Grau-Hansen.