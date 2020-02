Klovnen er løs i Egedal Centret. Her får tønden én på frakken. Fotos: Sten Ligart Jensen

Trods regn og blæst: Børnene gav den gas til fastelavn i Egedal Centret

Det regnede, det blæste, og så var det hundekoldt, men alligevel kunne vejret ikke stikke en kæp i hjulet for en god fastelavnsfest i Egedal Centret.

Traditionen tro dukkede en masse udklædte børn op for at slå katten af tønden, og humøret var højt hos de små purke, der gav den gas under det hyggelige arrangement.