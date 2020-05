Trods ingen aktivitet under Corona: Foreninger og aftenskoler kan beholde støtte

Kravet om aktivitet for at få økonomisk støtte skal fraviges, har Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune besluttet

På Kultur- og Erhvervsudvalgets seneste møde blev det besluttet at holde hånder under foreninger, idrætsforeninger og aftenskoler i Egedal. Det sker i form af at fravige den betingelse der normalt gælder for kommunal støtte, om at foreningerne skal opretholde aktivitetsniveauet.

Sender et signal

Overfor poltiikerne havde forvaltningen blandt andet indstillet, at allerede bevilgede tilskud til undervisning og aktiviteter fastholdes til foreninger og aftenskoler, der påvirkes af nedlukningen.

Samt at budgetterede tilskud til udgifter i forbindelse med egne og lejede lokaler fortsat løbende skal udbetales, selvom aktiviteterne i perioden siden nedlukningen kun har været planlagte, men ikke har været mulige at afvikle.

Politikerne i Kultur- og Erhvervsudvalget sagde ja til indstillingen, og det glæder formand Charlotte Haagendrup (Kons.).

"Med det her sender vi et signal til vores foreninger og aftenskoler om at vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at holde hånden under dem. De er jo fuldstændig uforskyldt i at være nødt til at lukke alle deres aktiviteter ned."

Med beslutningen følger også en henstilling til foreningslivet om at minimere yderligere tab, ved at begrænse indgåelsen af nye bindende aftaler om betaling for ydelser og varer, som ikke anvendes på grund af aflysninger.

"Vi er glade for vores foreningsliv, og der er nogle der kører meget "på kanten" i denne tid. Derfor gør vi det her", siger Charlotte Haagendrup.