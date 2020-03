Trods et åbent Egedal Centret: Tøjbutik vælger at holde lukket

"Jeg har et kæmpe ansvar for at hjælpe med at begrænse virusspredning, så vi kommer ikke til at følge Egedal Centrets åbningstider," siger Karin Jensen, ejeren af tøjbutikken Today

Som Lokalavisen Egedal i går aftes kunne meddele, så har Egedal Centret besluttet at holde åbent - dog under de nye krav, som statsministeren fremlagde på sit pressemøde tirsdag aften.

Men selvom tøjbutikkerne hører til dem, der stadig har grønt lys til at byde kunderne indenfor, så har tøjbutikken Today valgt at holde lukket. Det oplyser ejeren Karin Jensen på butikkens facebookside.

"Vi lukker ned nu for almindelig åbningstid, men omstrukturerer og her stadig på anden vis. Vi vil lave "Go Live Outletpakker", som man kan hente med hygiejnisk forsvarlighed - og man kan få dem tilsendt," skriver Karin Jensen, der begrunder beslutningen om en lukning således:

"Jeg er nød til som butiksindehaver at mærke efter, hvad jeg mener der er rigtigt. Selvfølgelig vil jeg forsvare min butik og gøre mit bedste for at fastholde mine medarbejdere og fortsat have en butik i fremtiden, men jeg har også et kæmpe medansvar for at hjælpe med at begrænse virusspredningen, mens coronavirussen florerer. Derfor kan jeg heller ikke bare sidde og lede efter smuthuller til at holde min butik åbent. Jeg synes, at vi i Today er lige så medansvarlige i hele denne her proces, selvom det gør mega ondt økonomisk. Så jeg beklager, men vi kommer ikke til at følge Egedal Centret i deres åbningstider i denne her omgang. Jeg undskylder på forhånd for kunder, der skulle gå forgæves. Vi kæmper for butikken, og vi håber vores kunder vil støtte op om os," skriver Karin Jensen.