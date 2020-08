Efter et aflyst forår og en lang sommer skal Stenløse Gymnastik i gang igen. Arkiv

Trods corona-udfordringer: Gymnastikforening er klar

"Vi er meget fortrøstningsfulde med hensyn til den kommende sæson - både når det gælder vores aktiviteter for børn men også for de voksne", fortæller Martin Pedersen fra foreningens bestyrelse.

"På børneholdene handler det om at videreføre de rutiner børnene har fra skole og børnehave omkring god håndhygiejne, om at hoste i ærmet, og at man skal blive hjemme, hvis man er det mindste sløj," siger han i en pressemeddelelse.