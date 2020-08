Se billedserie HEP-huset har været lukket under hele corona-nedlukningen, men kommer der så småt igen liv i det lokale ældrehus. Fra venstre mod højre ses: Kirsten Pedersen fra Ældre Sagen i Stenløse, Kaj Pedersen, ældrehusets bestyrelsesmedlem, Kirsten Larsen, bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen, Hanne Petersen, næstformand i Stenløse-Veksø Pensionistforening og Lene Ravn, formand i Stenløse-Veksø Pensionistforening. Foto: KT

Trods corona-stigning: Egedals ældrehus i forsigtig genåbning

HEP-huset i Stenløse har som følge af corona-nedlukningen været lukket siden marts, men nu vender nogle af aktiviteterne så småt tilbage for de lokale pensionister

Lokalavisen Egedal - 05. august 2020

Egedals ældre og pensionister har siden marts kigget langt efter hyggeligt samvær og sjove aktiviteter i ældrehuset HEP-huset på Carlsbergvej i Stenløse.

Som så meget andet har det lokale mødested været hårdt ramt af corona-nedlukningen, hvor banko, musik, fællesskab og meget mere blev aflyst fra den ene dag til den anden.

"Det har været rigtig hårdt for vores brugere. Normalt er HEP-huset et aktivt og levende sted, og alene sidste år havde vi 24.000 besøgende. Det betyder meget for mange mennesker, at de kan komme herned og få noget socialt samvær, så det har været en tung periode med mange aflysninger. Mange har også spurgt, hvornår vi åbner igen," siger ældrehusets bestyrelsesmedlem Kaj Pedersen og Kirsten Pedersen, der er formand for Ældre Sagen i Stenløse.

Sammen med bestyrelsesmedlem Kirsten Larsen samt Hanne Petersen og Lene Ravn, der er henholdsvis næstformand og formand i Stenløse-Veksø Pensionistforening har de besluttet, at tiden er inde til at genåbne HEP-huset.

Det bliver dog langtfra en genåbning på fuld skrue.

Ikke i højeste gear "Nej, vi starter ikke i højeste gear. Vi skal stadig have respekt for hele corona-situationen, så derfor er genåbningen meget stille og rolig.Vores banko-arrangement og tirsdags-sammenkomst holder vi ikke, og pensionistforeningens efterårstur bliver også aflyst. Vi vælger så at afvikle Ældre Sagens jazz-arrangement den 1. september, og pensionistforeningens spise-arrangement den 22. september gennemfører vi også, men arrangementerne afvikles som en slags prøve. Vi vil lukke 80 mennesker ind, og der bliver også taget højde for afstand, håndsprit og rengøring, ligesom vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer til punkt og prikke," siger Kaj Pedersen og Kirsten Pedersen.

De er bekendt med, at beslutningen om den gradvise genåbning sker i en tid, hvor der meldes om en stigning i antal corona-smittede.

"Det er naturligvis noget, som vi har meget fokus på. Hvis corona'en blusser op igen, og vi ser en voldsom stigning, så kommer vi endnu engang til at lukke helt ned. Det er helt sikkert, for vi vores brugere er ældre mennesker, som i forhold til corona befinder sig i en risikogruppe. Derfor tager vi også de her små skridt i vores genåbning, og så må vi tage en evaluering, når vi kommer længere hen på sæsonen," siger Kaj Pedersen og Kirsten Pedersen.

Åbner fra mandag-fredag Selvom HEP-huset nu åbner fra mandag til fredag fra klokken 9.30 til 16.00, så vil man se, hvor mange gæster, der kommer på besøg i den første tid efter genåbningen.

"Det er ikke til at sige, hvor mange, der kommer herned. Vi kan dog allerede se nu, at vi kommer til at mangle caféværter," lyder det fra gruppen.