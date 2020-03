Tegninerne af den nye Ølstykke Hal har længe været på plads. Det samme har selve projektet, og nu er Egedal Kommune næsten klar med sin investering i projektet. Arkivfoto

Trods corona-krise: Den nye Ølstykke Hal er stadig på vej

Egedal Kommune er meget tæt på at være i mål med de 100 mio. kr. i salgsindtægter, der er betingelsen for at skyde det planlagte hal-projekt i gang i Ølstykke

Lokalavisen Egedal - 25. marts 2020 kl. 08:29 Af Kenneth Tanzer

Corona-nedlukningen kommer efter alt at dømme ikke til at spænde ben for opførelsen af den 1000 kvadratmeter nye Ølstykke Hal.

Det oplyser Egedal-borgmester Karsten Søndergaard overfor Lokalavisen Egedal.

"Opstarten kan selvfølgelig blive forsinket, for vi befinder os i en meget usikker tid med en alvorlig corona-krise, men den nye hal skal nok komme. Jeg er meget positiv i forhold til det projekt," siger Karsten Søndergaard (V).

Hans optimisme skal især findes i den betingelse, der skal sikres for at kunne realisere den nye idrætshal.

Det har nemlig hele tiden været aftalen i "Budget 2018", at når Egedal Kommune sikrer sig 100 mio. kr. i salgsindtægter, så skal det nye hal-projekt sættes på skinner.

"Vi er meget tæt på at være i mål med de 100 mio. kr. i salgsindtægter, så forudsætningerne for at komme i gang er snart opfyldt," siger Karsten Søndergaard.

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så står en gruppe anonyme Ølstykke-borgere med tilknytning til HØJ Håndbold klar med en "idræts-gave" på otte-ti mio. kr. til opførelsen af den nye hal, der efter planen skal ligge i forlængelse af den nuværende Ølstykke Hal ud mod det store fodboldanlæg.

De nye rammer, der skal bruges til håndbold og gymnastik, er anslået til at koste cirka 16 mio. kr., og da "borger-gaven" lyder på otte-ti mio. kr., så er det op til Egedal Kommune at finde de resterende cirka seks mio. kr. - et beløb, som altså først bliver frigivet, når man runder de 100 mio. kr. i salgsindtægter.

Køreplan ligger klar "Jeg håber, at vi kan gå i gang med projektet om én eller to måneder, for køreplanen ligger klar. Vi vil meget gerne skyde det her i gang - og jo flere anlægsinvesteringer vi kan sætte i søen - jo bedre er det," siger borgmesteren.

Også Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune, ser optimistisk på det store hal-projekt.

"De overordnede linjer i det projekt har vi allerede tegnet. Vi har også sagt god for det i vores investeringsplan, og når vi kommer ud på den anden side af corona-krisen, så ligger køreplanen faktisk klar, men lige nu er der desværre en spiller på banen, som skaber stilstand og usikkerhed," siger Charlotte Haagendrup og henviser til den øjeblikkelige corona-situation.

Alligevel mener den konservative udvalgsformand, at det pludselig kan gå stærkt med Ølstykkes nye hal.

"Der kommer også en tid efter corona, og så håber vi at komme i gang hurtigst muligt," siger hun.