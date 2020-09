Trods corona: Nye Stenløse-boliger står klar før tid

"Hvis alt går efter planen, og det gør det, så kan de første beboere flytte ind i starten af februar næste år. Det er vi meget tilfredse med, for byggeriet blev sat i gang lige inden corona-nedlukningen. Når man tager det i betragtning, så er det glædeligt, at vi er foran tidsplanen," siger Jørgen Nielsen fra "Boligselskabet Hareleddet 46", der står bag det nye bolig-projekt.

Byggeriet, der byder på 17 boliger i forskellige størrelser fra 64 til 141 kvadratmeter, har enten egen have eller en stor tagterrasse. Derudover bliver der opført 19 parkeringspladser, hvoraf de to af dem er handicap-venlige

Attraktive boliger

"Vi kommer til at aflevere et stærkt bolig-projekt. Boligerne er attraktive, og de ligger midt i et grønt område, hvor Stenløse by, daginstitutioner og rekreative områder er tæt på," siger Jørgen Nielsen, der fredag den 18. september fra klokken 15.00 til 17.00 slår dørene op til et åbent hus-arrangement.