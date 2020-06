Trist syn mødte elever og lærere: Massivt graffiti-hærværk mod Ølstykke-skole

"Det er nok fjerde gang, at vi bliver ramt af graffiti-hærværk i dette skoleår. Det er trist og ærgerligt, at der findes unge mennesker, der har det så skidt, at de laver graffiti-hærværk. Det er også med til at skabe et forkert billede af vores skole, så vi er meget trætte af det - også fordi det er voldsomt denne gang," siger Stengårdsskolens daglige leder Kenneth Rosfort, der håber, at man nu kan finde frem til gerningsmændene.