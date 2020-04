1. maj-festen i Egedal skulle have budt på fællessang og fest under åben himmel, som her ved sidste års arrangement, hvor SF's byrådsmedlem Jens Skov indtog talerstolen ved Stenløse Kulturhus. Nu bliver arrangementet under andre former. Arkivfoto

Tre partier går sammen: Fælles rød 1. maj i Egedal bliver på film

"Der skulle have været talere, fælles sang og fest under åben himmel, men i stedet kræver situationen at vi skal holde mere fysisk afstand i denne tid. Vi er dog enige om, at 1. majs budskab om fællesskab er i højsædet nu, hvor alle i Danmark løfter i flok, bliver hjemme, holder afstand, handler for hinanden og hjælper hinanden. Ikke i nyere tid har fællesskabet om at træffe beslutninger og følges ad været så vigtig som nu, for at redde flest mulige liv. I Egedal bakker vi op om det fællesskab, så vi har I besluttet at lægge tre korte taler ud på film, som man kan se fra den 1. maj," lyder det fra de partier.