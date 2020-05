Det er besluttet, at der på byrådets juni-møde forelægges nogle forslag til løsninger, der kan forbedre trafiksikkerheden ved tilkørslen til Hampelandsskolens SFO. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Trafiksikre skoleveje: Det vil Egedals politikere prioritere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafiksikre skoleveje: Det vil Egedals politikere prioritere

Der etableres både torontolys og lamper ved overgangen ved Ny Toftegårdsvej i Ølstykke. Derudover skal der tydeligere afmærkning af de anbefalede skoleveje til og fra Hampelandsskolen i Ølstykke og Boesagerskolen i Smørum

Lokalavisen Egedal - 25. maj 2020 kl. 08:04 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi har ingen sorte pletter på vores kort over sikre skoleveje. De er trygge."

Sådan siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune.

Han understreger dog, at der er enkelte steder, hvor kommunen har fokus på mulige forbedringer, og de steder bliver der nu taget hånd om.

Således har både Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget givet grønt lys til konkrete skoleveje-projekter i både Ølstykke og Smørum.

Først og fremmest ligger det nu fast, at der etableres både torontolys og lamper ved overgangen ved Ny Toftegårdsvej. En løsning, som Bo Vesth er godt tilfreds med.

"Med lukningen af Toftehøjskolen, så skal flere børn krydse Ny Toftegårdsvej for at komme over til Hampelandskolen. Skolebestyrelsen i Ølstykke har selv peget på, at der mangler lys ved overgangen på Ny Toftegårdsvej, og derfor går vi videre med en løsning, der både omfatter torontolys og lamper," siger Bo Vesth.

Derudover har politikerne "nikket ja" til at der gennemføres tydeligere afmærkning af de anbefalede skolevejene til og fra Hampelandsskolen i Ølstykke og Boesagerskolen i Smørum, ligesom der skal gennemføres en nærmere analyse af elevernes mulige valg af skolevej til Hampelandsskolen og Boesagerskolen med henblik på en ny sag for byrådet i efteråret.

Hampelandskolen i fokus Endelig er det blevet besluttet, at der på byrådets juni-møde forelægges nogle forslag til løsninger, der kan forbedre trafiksikkerheden ved tilkørslen til Hampelandsskolens SFO.

"Forholdene ved Hampelandskolen kan godt være bedre. Det erkender vi, og derfor skal vi et spadestik dybere og kigge på løsninger - især omkring tilkørslen til skolens SFO," siger Bo Vesth.

Administrationen i Egedal Kommune havde også lagt op til, at projektet med en sikker overgang ved Råbrovej i Smørum skulle prioriteres sammen med en sikker overgang ved Rørkærvej og Flodvej. Begge projekter blev dog droppet af politikerne.

"Det er ikke vores holdning, at de to projekter giver mening. 100 meter fra overgangen ved Råbrovej ligger der et fodgængerfelt, så vi vil hellere forbedre de nuværende forhold end at bruge penge på helt nye projekter. Løsningerne kan være bedre skiltning eller markeringer på asfalten," siger Bo Vesth.

At kommunens øjne mod "trafiksikre skoleveje" er rettet mod Ølstykke og Smørum hænger sammen, at der i forbindelse med beslutningen om skolelukninger blev udarbejdet notatet "Trafikale forhold ved skolelukninger i Egedal Kommune", der skitserede sikre skoleveje for elever, der skulle flytte skole.

500.000 kr. til skoleveje Siden besluttede byrådet i april at fremrykke anlægsmidler til de såkaldte "kreative læringsfællesskaber" for i alt 5 mio. kr. Af midlerne er to mio. kr. gået til Ølstykke og Smørum Skoledistrikter til pilotprojekt i indskoling/SFO på Boesagerskolen, sikker skolevej og til flytteopgaven i forbindelse med lukning af Toftehøjskolen og Søagerskolen.

Af de to mio. kr. kan 500.000 kr. nu anvendes til sikre skoleveje udenfor skolens matrikel, og det er altså de penge, som nu skal bruges på blandt andet tydligere afmærkning af de anbefalede skoleveje samt lamper og torontolys ved Ny Toftegårdsvej i Ølstykke.