De to hvide storke ved Svinemosegrøften sydvest for Ganløse 14. maj 2020. Foto: Egedal Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: To unge storke kredser om nyt rekreativt område i Ganløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To unge storke kredser om nyt rekreativt område i Ganløse

En flyttet sti, nye søer og vandløb skal medvirke til mere biodiversitet og rekreative oplevelser i området ved Svinemosegrøften sydvest for Ganløse. I området kan man opleve frøer, harer, nattergale og viber. Nu er storken også kommet til området

Lokalavisen Egedal - 15. maj 2020 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gravemaskiner har de senest uger flyttet jord, pil og grus i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt ved Svinemosegrøften.

Alt sammen for at få optimale forhold for både mennesker, planter og dyr i området. Gravearbejdet har betydet, at insekter er hvirvlet op i luften, og at orme er kommet frem på jorden, og det er god føde for storke.

To unge hvide storke blev set første gang i weekenden over Svinemosegrøften og entreprenøren HedeDanmark ønskede ikke at starte gravemaskinen op mandag morgen, før de sikrede sig, at deres arbejde ikke skadede et eventuelt ynglende par. Men efter at have rådført sig hos fugleeksperter, besluttede kommunen og entreprenøren, at de trygt kunnet fuldføre deres arbejde, og gøre naturområdet klar.

"Storke bliver ofte tiltrukket af maskiner, da der under arbejdet bliver gravet orme og insekter frem, som storkene spiser. Vi ved lidt om de to unge storke, der kredser over Svinemosegrøften. Det, vi ved, er, at de endnu ikke er kønsmodne og derfor ikke vil yngle i år. De har nu udvalgt sig en rede i Ganløse, hvor de formentlig bliver hele sommeren og lærer hele området bedre at kende. Det kan medføre, at de vender tilbage næste år for at yngle. Ganløse var i øvrigt et af de sidste steder på Sjælland, hvor der fandtes stork før storken forsvandt fra Danmark, siger formanden for Storkene.dk Jess Frederiksen, i en pressemeddelelse.

Stået under vand Søen ved Svinemosegrøften er opstået efter oversvømmelser pga. et sammenfaldet drænrør på tre lodejeres private jorde, Her lå også en kommunal natursti. Både sti og jorde har de sidste par år stået under vand og det har betydet, at et nyt naturområde er opstået, som lodsejerne gerne vil bevare.

Egedal Kommune har understøttet lodsejerne ønske om at bevare naturområdet og i samarbejde har kommune og lodsejere fundet løsningen om at flytte stien nogle meter op på tør jord og lave naturlig afvanding af søen til det omgivende landskab. Stien er nu flyttet, vandløbet genåbnet og søen renset og bevaret, så der kan skabes mere biodiversitet i området.

Unikt område "Det er et smukt rekreativt område, og nu er det blevet mere tilgængeligt for både mennesker, dyr og planter. Vi er glade for samarbejdet med lodsejeren, som har set vandet som en værdi og livgiver til dyre- og planteliv. Nu er stien omlagt og man kan tørskoet gå igennem området og få nogle gode naturoplevelser," siger Bo Vesth, formand for Teknik og Miljøudvalget i Egedal Kommune.

Egedal Kommune henstiller til at holde lidt afstand til det nye storkepar.