To unge dømt for gaderøveri og vold

To unge mænd er ved retten i Hillerød blevet dømt for gaderøveri og vold i Ølstykke.

De to unge fik betingede domme, den ene, en 19-årig, blev idømt fire måneders betinget fængsel, den anden, en 17-årig fik en dom på fem måneders betinget fængsel.

De to blev dømt for et gaderøveri i september 2018, hvor de havde truet en 17-årig ung mand.