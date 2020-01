To mænd set: Tyve brød ind i sommerhus i juledagene

Henover jul og nytår har der været indbrud og tyveri fra et sommerhus på Fjordbakken i Jyllinge.

Indbruddet er sket via et vindue ind til køkkenet, og gerningsmanden eller -mændene har været rundt i hele huset og rodet skabe og skuffer i køkkenet igennem.

Den eller de er herefter stukket af igen via en terrassedør. Politiet oplyser, at der er stjålet en standerlampe samt en loftlampe, som var klippet ned.

Et vidne har oplyst til politiet, at han 2. juledag ved 22-tiden har set to mænd komme ud til en bil, som holdt ud for adressen. De kørte hastigt fra stedet i en personbil, som var en grå stationcar.

Gerningsmændene blev begge signaliseret som: mænd, cirka 180 cm. høje.