Tina har været pølse-mutter i over 31 år: Nu er hun åbnet i Veksø

Tina Pihl råder over tre pølse-steder på vestegnen, men nu er Tina's Pølser kommet til Veksø, hvor menukortet byder på alt fra "mavesår" til "Maude i Paris"

Lokalavisen Egedal - 26. maj 2020 kl. 15:31 Af Kenneth Tanzer

Er man til pølser, burgere eller klassisk smørrebrød, så er det måske en god ide at tage et smut forbi Kirkebakken 13 i Veksø - lige overfor Rema 1000-butikken.

Her har Tina Pihl nemlig slået dørene op til sin fjerde pølsebar, der går under navnet "Tina's Pølser".

De sultne kunder kan boltre sig i et kæmpe menukort, der blandt andet tæller morgenmad, sandwiches, flæskesteg, frikadeller samt 18 forskellige pølser og 25 forskellige burgere - alle med kreative navne lige fra "mavesår" og "Lille John" til "Maude i Paris".

Spisestedet i Veksø, der erstatter "Route 66", går dermed i fodsporene på Tina Pihls øvrige pølse-steder i Taastrup, Vallensbæk og Ishøj.

"Jeg har jo allerede tre spisesteder på vestegnen, så det område er vel efterhånden fyldt op. Nu fik jeg mulighed for at åbne her i Veksø, og det var egentlig ikke et svært valg. Beliggenheden er fantastisk lige ud til Frederikssundsvejen, og så ligger Rema 1000 og Netto lige ved siden af, så det skal nok blive godt. Det var også med i overvejelserne at åbne tæt på København, men da jeg først fik øje på stedet herude og det skønne landskab, så var jeg ikke længere i tvivl," siger Tina Pihl, der åbnede i sidste uge.

"Jeg har fået en rigtig god modtagelse, men corona-situationen har gjort det svært at holde en åbningsfest, så den skyder vi lidt," siger Tina Pihl.

Hun er kommet til Veksø med en stor portion erfaring i det at drive en pølse-biks.

Inspiration fra Bjarne "Jeg startede jo på Taastrup Hovedgade for 31 år siden. Den ligger der endnu, og den skød det hele i gang. Min mand savnede en god pølsevogn på niveau med Bjarnes Pølser i Ballerup, og så tænkte jeg "det vil jeg da gerne skabe". Derfor kan man godt sige, at jeg har hentet masser af inspiration fra Bjarnes Pølser," siger Tina Pihl, der stadig nyder at styre sine pølsevogne og have den daglige kontakt med kunderne.

"Jeg hører ofte, at folk gerne vil stå i en pølsevogn, for det kunne være sjovt og hyggeligt. Det er det også, men intet kommer af sig selv. Der skal knokles for kunderne, og man skal hele tiden have et drive og en lyst til at gøre det bedre. Jeg elsker mit arbejde og det sociale aspekt, for jeg betjener både borgmesteren og bumsen, hvis man kan sige det sådan," siger Tina Pihl.

Udover et bredt udvalg af pølser, burgere og hjemmelavede dressinger, så satser Tina Pihl også på at fodre de morgenfriske. Derfor åbner hun allerede klokken 6.00.

"Jeg har frisk morgenbrød, sandwiches og smørrebrød, som folk kan få med på turen. Det er et koncept, som kører rigtig godt i Vallensbæk, så det vil vi gerne prøve af her i Veksø," siger Tina Pihl.