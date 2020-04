Telefon-svindlere på spil i flere kommuner: Nu kommer Egedal med udmelding

Telefonsvindlere har fundet ud af, hvordan de udnytter corona-krisen. I flere kommuner er borgere blevet ringet op af en person, som udgiver sig for at være fra Jobcentret.

Metoden hedder spoofing, og her ringer svindlerne via et program til den, de forsøger at snyde. Via programmet kan de ændre det, som står på skærmen når telefonen ringer. Det kan på den måde se ud som om Egedal Kommune ringer, selv om der bliver ringet op fra et helt andet nummer.

"Svindlerne fortæller personen, at han eller hun skal til møde hos Jobcentret, og de laver en aftale. Borgeren bliver herefter bedt om at sidde klar ved telefonen på et bestemt klokkeslæt og have deres NemID klar. Smitterisiko med Corona bliver undskyldningen for, at man skal gøre det over telefonen og at man skal aflevere sit NemId til den person, der ringer op," lyder det fra Egedal Kommune.