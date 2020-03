Tavshed om nyt træningscenter: Kigger DBU stadig mod Egedal?

DBU har planer om et etablere et nationalt træningscenter med hybridbaner og analyse-faciliteter. Egedals Kildedal-område har været i spil som en mulig placering, men spørgsmålet er, om DBU's Egedal-interesse er kølnet.

DBU har intet nyt at fortælle i forhold til en mulig opførelse af et nationalt træningscenter i Kildedal-området. Egedals borgmester Karsten Søndergaard venter stadig på boldspil-unionen

05. marts 2020

Dansk Boldspil Union (DBU) har kig på Egedal Kommune og det store Kildedal-område som fremtidig base for et nationalt træningscenter, der skal huse de mange danske fodboldlandshold.

Sådan skrev vi på Lokalavisen Egedal i starten af januar måned, men siden har der været ganske stille omkring DBU's Egedal-flirt.

Om Egedal Kommune er fundet "for let" og valgt fra i processen, skal være usagt, men unionen har i hvert fald intet nyt at fortælle, da Lokalavisen Egedal henvender sig for at få en status på fodbold-linket til Egedal Kommune.

Tilbage i januar kunne Kenneth Reeh, konstitueret administrerende direktør i DBU, ellers meddele, at Egedal var én af de kommuner, som man var i dialog med.

De har bolden "Vi ser på en række forskellige modeller og mulige placeringer af et Nationalt Træningscenter med gode faciliterer for vores mange landshold. Centeret skal indeholde både hybridbaner, trænings- og analyse-faciliteter og andre elementer, der kan styrke vores sportslige udvikling og set up. Vi er i dialog med forskellige kommuner og andre relevante samarbejdspartnere," lød det fra Kenneth Reeh.

På Egedal Rådhus sidder borgmester Karsten Søndergaard og venter på, at DBU genoptager kontakten.

"I forhold til DBU, så er der ikke noget nyt. Det er op til dem at træffe en beslutning om placeringen af deres nye træningscenter. Jeg ved ikke, hvad de har af planer. Man kan sige, at bolden ligger hos dem," siger Karsten Søndergaard, som fastholder sin interesse i DBU-projektet.

"Kildedal er jo et kæmpe område, og som jeg tidligere har sagt, så er der plads til flere projekter derude," siger Karsten Søndergaard.

Som Lokalavisen Egedal tidligere har skrevet, så er et større hotel-projekt og et arresthus også i spil på kommunens grunde i Kildedal-området. På nuværende tidspunkt er der dog ikke truffet nogen kommunal beslutning i forhold til de to projekter.