Talentfulde drama-elever gav den gas under premiere-forestilling

Knoklet med lyd og lys

"Eleverne har op til premieren knoklet en hel weekend med at male kulisser, øve danse og få lys, lyd og skuespil til at gå op i en højere enhed. Sceneskift blev akkompagneret af henkastet guitarspil fra guitarist på scenen, der spillede det klassiske "Peter Gunn Theme" fra filmen og politibetjente på løbehjul, som konstant var på jagt efter de to berygtede Blues Brothers. De to brødre skulle mange forhindringer igennem før det endelig lykkedes dem at redde det lukningstruede børnehjem med et brag af en dansekoncert hvor "Everybody needs somebody to love" for alvor fik publikum af op af stolene," siger Line Schiermacher og Iben Hinnerskov, dramalærere på Lærkeskolen i Stenløse.