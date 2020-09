Vi er blevet bedre, men er ikke i mål endnu, siger Vicky Holst Rasmussen (Soc.) om tallene. Arkivfoto.

Tal for omgørelses-procenter er både godt og skidt nyt

Det går den rigtige vej på socialområdet og for børnehandicapområdet, mens tallet stiger for voksenhandicappede

Lokalavisen Egedal - 05. september 2020 kl. 14:35 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det handler om sager behandlet i Ankestyrelsen på socialområdet i Egedal Kommune, er der både godt og skidt at hente i de seneste tal.

På sit seneste møde fik Social- og Sundhedsudvalget forelagt til orientering et såkaldt "Danmarkskort over omgørelsesprocenter" fra Social- og Indenrigsministeriet. Kortet viser resultaterne af sagsbehandlingen fordelt på de enkelte kommuner.

Her viser tallene, at det for Egedal går den rigtige vej på to ud af tre områder.

Kortet viser omgørelsesprocenter på tre områder - hele socialområdet, samt to for særområderne børne- og voksenhandicapområdet.

Faldet og steget På hele socialområdet er omgørelsesprocenten faldet fra 45 til 40 procent i 2019, eller 169 sager fordelt på 137 borgere. Et tal der er på linje med landsgennemsnittet.

På børnehandicapområdet er tallet faldet fra 49 procent i 2018 til 45 procent i 2019, lig med 30 sager fordelt på 39 borgere.

Men på voksenhandicapområdet peger kurven den anden vej - opad. Her er tallet steget fra 32 procent i 2018 til 52 procent i 2019, lig med 21 sager fordelt på 16 borgere.

Fra administrationens side er man naturligvis glad for de positive tal, men peger samtidig på, at tallene for handicapområdet ikke er gode nok.

"Vi er blevet bedre" Om tallene siger Vicky Holst Rasmussen (Soc.), formand for Social- og Sundhedsudvalget:

"Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi er blevet bedre til at ramme skiven hvad angår social- og børnehandicapområdet. Vi høster nu frugten af en systematisk indsats for at forbedre sagsbehandlingen på børneområdet. Denne indsats fortsætter blandt andet i samarbejdet med Social- og Ankestyrelsen, hvor vi er i gang med at gennemføre en ambitiøs handleplan, som blandt andet indeholder kompetenceudvikling af vores medarbejdere."

Om tallene på voksenhandicapområdet siger hun:

"Når vi ligger lidt højere skyldes det, at vi har foretaget en mere systematisk opfølgning på sagerne. Derudover har vi på voksenområdet oprettet et team på tværs af social og beskæftigelse, som skal sikrer en koordineret sagsbehandling med én indgang for de mest udsatte borgere i Egedal, det vil øge vores service og kvalitet i sagsbehandlingen over for de mest udsatte borgere. Her er vi også godt på vej men ikke i mål endnu."