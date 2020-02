Synspunkter om udligningsreformen

Bjarne Larsen, formand for Egedal seniorråd, langer ud efter Regeringen og Folketinget. Foto: Elena Elisseeva

Lokalavisen Egedal - 06. februar 2020
Af Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd

DEBAT Regeringen og Folketinget må til at tage sig sammen og stoppe den zig-zag-kurs, der er praktiseret nu igennem en del år.

Og det være sig uanset farven på den til enhver tid siddende regering. Det er kritisabelt, at 179 folkevalgte ikke kan samarbejde for den danske befolkning, som de er valgt af, på et konstruktivt og fornuftigt plan - til gavn for os alle. Lad nu særinteresser vige for det fælles bedste, - især når en så stor og gennemgribende udligningsreform skal besluttes, og som får så stor indflydelse på alle landets 98 kommuner og deres borgere.

Når regeringen foreslår at flytte flere penge fra "rige kommuner" til "fattige kommuner på landet", sker det ved at ændre de kriterier, kommunerne i forvejen afleverer penge til hinanden ud fra. De kommuner, der får penge, bliver glade og de kommuner, der skal betale, bliver sure. Nogle kalder det at skabe lighed. De der betaler, kalder det ulighed.

Da den tidligere regering kom med et udspil til en udligningsform for et par år siden, lå det i kortene, at bl.a. Egedal Kommune var én af de kommuner, der ville nyde godt af en reform. Afhængigt af modellen var der udsigt til, at Egedal Kommune ville få mellem 21 og 37 millioner kroner ekstra at gøre godt med årligt - altså penge, Egedal kunne beholde indenfor kommunegrænsen, og dermed kunne forbedre et ikke prangende serviceniveau bl.a. på ældreområdet, hvor vi ligger i bunden. Det tegnede til, at vi gik fra "de sure til de glade".

Men nej. Med det nye udspil fra regeringen forlyder det, at Egedal kommune nu skal betale 48,6 mill.kr. mere i udlig-ningsordning. Argumentet er, at Egedal kommune er "en rig kommune", hvor der mange steder holder 2 biler i carpor-ten - endda benævnt BMW'er, Audier mv. Magen til argumentation er skammelig. Fortæl os i stedet, hvordan dette beløb på 48,6 mill.kr. er fremkommet og hvilke kriterier, der ligger til grund for en sådan beregning. Synlighed.

Desværre er Egedal Kommune i form af borgmesteren ikke meget bedre end regeringen og folketinget med en zig-zag-kurs. Det er ikke så længe siden, at borgmesterens udtalte, at vi har verdens bedste hverdag i Egedal. Ikke et øje var tørt. Men nu er vi slået hjem til start igen, og nu er det katastrofalt - også i hverdagen, udtaler borgmesteren. Ja tiderne skifter ret hurtigt her i landet og meget hurtigt i Egedal. Nu er det blevet hverdag igen. Ikke verdens bedste. Normal.

Disse kommende beslutninger omkring en ny udligningsreform har vidtrækkende konsekvenser for de enkelte kommu-ner. Og der er kommuner, der er værre stillet end Egedal Kommune. Det må være en direkte ommer ...

Folketing og regering afsætter "øremærkede puljebeløb" til ganske gode ting ude i kommunerne (pæne beløb). Aktivite-ter bliver igangsat og alle er glade - i måske 4 år. Så stopper det. Puljebeløb bliver til bloktilskud eller forsvinder måske helt. Og mange kommuner lader lige så stille bloktilskuddet gå i kommunekassen. Så bliver vi borgere skuffet igen. Glæde går til bitterhed. Så er brugerne af den pågældende ydelse slået hjem til start igen.

Bloktilskuddet er så at sige "øremærket" fra Staten til et godt formål i kommunerne. Folketinget har alibiet i orden. Men kommunerne er desværre ikke forpligtet til at anvende det modtagen bloktilskud til det "øremærkede gode formål". Alle har sit på det tørre, bortset fra dem, det går ud over - borgerne og i nogen udstrækning personalet (afskedigelser).

Ved budgetlægningen sidste år for 2020 blev vi glade i Egedal Kommune. Nu stoppede besparelserne - efter gentagne besparelser de sidste 5 - 6 år. Vi kan selvfølgelig sætte skatten op med omkring 0,75% for at bibeholde det nuværende serviceniveau, som ikke er prangende. I dag har vi 25.7% i skatteprocent, der svarer til ca. 1,0% over landsgennemsnit-tet. Jeg tror ikke det er vejen frem for Egedal Kommune.

Folketinget burde sige til sig selv, at en så vidtrækkende udligningsordning skal have mindst 2/3-dels flertal for at kunne vedtages - uanset partifarver. Det er ikke let at være kommunalpolitiker i Danmark - og slet ikke i Egedal Kommune.

Der bliver af Stat, regering og Folketing givet lidt med den ene hånd til kommunerne, og så straks herefter taget det dobbelte med den anden hånd i kommunernes kasser. Det er vel heller ikke gratis i administration og kontrol!

Få nu etableret et fornuftigt og stabilt, samt en fair udligningsordning, som vi kan regne med i årene fremover og have respekt for. Det har vi ikke i dag. Tag Jer nu sammen ...